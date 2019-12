YouTube VIRAL: Roger Federer et ses endeuillés pleurent après avoir annulé le match en Colombie | VIDEO | YT | VIDÉOS VIRALES | NCZD Tennis

Roger Federer Il a reconnu avoir subi un effondrement lors de sa tournée en Amérique latine en novembre, causé par la chanson de sa réunion d'exposition en Colombie. La vidéo est devenue virale YouTube.

Le voyage de l'éminent joueur de tennis suisse à travers cinq pays de la région a été compilé dans le documentaire ESPN «Roger Federer: Everywhere is Home», qui a été diffusé il y a quelques jours et a montré la frustration de «Votre Majesté» pour le moment gênant qui l'a touché. vivre à Bogotá, où il a été contraint de reporter son duel amical contre Alexander Zverev.

Le match prévu pour le 22 novembre a été reporté après qu'un couvre-feu a été décrété dans la capitale colombienne ce jour-là, afin de contenir les émeutes et les pillages après une manifestation massive contre les politiques économiques du président Iván Duque.

A cette occasion, Federer Il a préféré que le jeu ne soit pas développé pour un problème de sécurité. Les images révélées par ESPN montrent le Suisse marchant vers le vestiaire où il a pleuré et a dû être réconforté par Zverev.

«J'ai eu un petit effondrement. Ce n'allait pas être la fête de rêve qui était censée avoir été et pouvait sentir que tout s'effondrait. Quand je suis rentré (dans les vestiaires), j'ai été émotionnellement très battu », a-t-il admis dans le documentaire.

Match revanche de Federer

Roger Federer Il reviendra à Bogota le 24 mars pour indemniser le public colombien pour l'annulation de la confrontation. Ainsi, les personnes qui ont acheté leur billet pour la réunion peuvent avoir à assister au nouvel événement sans frais supplémentaires, ont précisé les promoteurs du parti.

