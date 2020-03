YouTube viral: Sebastián Beccacece et sa folle fête après la victoire du Racing sur Aldosivi pour la Super League Cup argentine / VIDEO Argentine

Mis à jour le 16/03/2020 à 00:13

Fin du film. Sebastián Beccacece, directeur technique des courses, n’a pas caché son bonheur face à la victoire déchirante de son équipe sur Aldosivi au début de la Super League Cup argentine.

L’académie a gagné 4-3 à l’heure de Mar del Plata et a fait ses débuts du pied droit dans la compétition, déclenchant une célébration euphorique du stratège argentin, resté invaincu depuis son arrivée sur le banc de l’équipe argentine.

Beccacece a accumulé dix confrontations sans défaites au contrôle de Racing, dans lesquelles il a obtenu six victoires et quatre nuls; Une raison suffisante pour célébrer comme il l’a fait au stade José María Minella.

À la fin du match, que les Albicelestes ont réussi à vaincre après avoir perdu 3-1, l’ancien entraîneur d’Independiente n’a pas pu supporter l’excitation, a enlevé sa veste, a serré ses collaborateurs dans ses bras et est allé curieusement au vestiaire, entre sauts et vitesse tout en il a soulevé sa manche pour que les footballeurs quittent le terrain de jeu.

Aldosivi a rapidement pris les devants avec des buts de Federico Andrada et Nazareno Solís, respectivement en 3 et 12 minutes. L’Academia a ensuite réduit les 47 ′ grâce à un but de Matías Rojas et les locaux ont de nouveau marqué grâce à Federico Gino (54 ′), mais Courses il savait comment réagir à temps.

Les élèves de Beccacece ont réduit la différence à 65 ′, toujours par Rojas, et ont atteint l’égalité à 83 ′ avec un but d’Iván Pillud.

Aldosivi s’est retrouvé avec un homme de moins à 94 ′ en raison de l’expulsion d’Alan Ruiz et quand il semblait que le match se terminerait à égalité, le jeune Carlos Alcaraz a donné la victoire à l’équipe visiteuse avec une tête, enregistrée à la sixième minute de remise .

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ