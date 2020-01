Yuri prend sa retraite avant l’entraînement et doute de l’Espanyol

Le joueur d’athlétisme Yuri Berchiche a pris sa retraite ce jeudi avant la fin de l’entraînement à Lezama, il semblait qu’avec un certain inconfort musculaire, et est dans le doute face au match de championnat ce samedi face à l’Espanyol au stade RCDE.

23/01/2020 à 19:35

CET

EFE

Yuri a joué la dernière étape du match de la Copa del Rey mercredi contre Elche à Martínez Valero, que l’équipe de Bilbao a surmonté dans un tour de pénalité atroce, et un titre sûr a été décrit samedi avec d’autres “ lions ” qui reposaient comme Yeray Álvarez et Dani García.

Si Yuri ne joue pas, il répétera très probablement Mikel Balenziaga dans les onze de départ, titre à Elche et relevé à la minute 77 précisément par Yuri.

De plus, dans la séance d’aujourd’hui, la reprise habituelle pour les gros titres et plus exigeante pour le reste, Iker Muniain ne l’était pas. Bien que dans le cas du petit attaquant peut-être par repos après avoir joué les 75 dernières minutes hier et compte tenu qu’il a réapparu il y a douze jours à Sestao, également dans un affrontement de boucherie, d’une blessure musculaire qui l’avait fait presque deux mois de repos.

En attendant ce qui se passe avec Muniain, ce qui est certain, c’est que Gaizka Garitano ne pourra pas compter contre l’Espanyol ou l’Oscar de Marcos, blessé à long terme, pas avec le but Unai Simón, toujours avec les oreillons, ou avec Unai López, qui a achevé un cycle d’avertissement lors du dernier match de championnat contre le Celta.