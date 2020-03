Zaccheroni: «Milan, certains managers très incorrects, Maldini est indispensable. Elliott? Pas bon ‘| Serie A

Alberto Zaccheroni, ancien entraîneur du Japon et entraîneur de l’AC Milan, a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport: “Si le football devait être arrêté plus tôt? Avec le recul, oui. Au moins, il fallait avoir la détermination de s’arrêter déjà dimanche du match de Parme – Brescia suspendu puis reparti, a été l’occasion. Un tour de câlins en moins et des contacts entre joueurs clairement à éviter “.

SUR COUPE SALAIRE – “Je n’aime pas les impositions. Je préfère ce qu’ils font en Allemagne et en Angleterre. Réduction spontanée des joueurs, selon la conscience.”

À PROPOS DE MALDINI – “Je n’ai pas eu de ses nouvelles, je ne veux pas casser ses cartons pour le moment. Mais je suis heureux de lire que lui et son fils se portent bien. J’aime beaucoup l’homme, avant le champion.”

UN CONSEIL AU MALDINI POUR L’AVENIR – “Je déclare: je ne connais pas tous les détails. Mais il est clair que s’il y a eu des manœuvres à son insu d’un point de vue technique, ce n’est pas une bonne chose. Une sorte de compromis est inévitable dans les relations, mais pas les interférences. C’était à Boban. et pour lui la responsabilité technique et quelqu’un de la direction s’est déplacé sans les prévenir. Tout à fait incorrect. Dans le décalogue que j’ai posté dans les vestiaires la première règle était: le respect des rôles. Je ne me suis jamais permis, disons, de jouer quelqu’un sans le ok des médecins, même si je pensais différemment. Maintenant, c’est à lui de décider de rester pour le bien de Milan. Je pense que cela dépendra des pouvoirs qu’il veut et de ce qu’ils lui donneront. Mais une chose est sûre, ce Milan est en construction. Pour récolter il faut semer. Et en ce moment, Paolo Maldini est trop important pour Milan. Il connaît l’histoire du club, il incarne l’âme, il sait comment obtenir les résultats. Il a du charisme, de l’intelligence et du bon sens, il a cette grande capacité à toujours garder le “L’équilibre. Si vous voulez faire revenir Milan à sa taille dans un temps court ou moyen, il est indispensable”.

À PROPOS D’ELLIOTT – “Pas bon. Je comprends ce que je lis: ils veulent vendre. Mais la marque doit être de qualité si vous voulez gagner ou ne pas la perdre. Et ici Maldini tombe toujours. Milan a besoin de certitudes et de résultats. Dans ce contexte, si vous voulez reconstruire ou “Vendez bien, ne donnez pas les meilleures pièces. Donnarumma? Zoff me le rappelle. Il a un calme olympique. Il donne de la sécurité à la défense et ce n’est pas facile d’être gardien de but maintenant à Milan.”

À PROPOS D’IBRAHIMOVIC – “J’adore ça. Je regrette de ne jamais l’avoir formé. Et malgré son âge, c’est toujours une belle vue. Maintenant il est une référence, si vous recommencez ce sera décisif car celui-ci a surtout besoin d’un leader. Mais pour Bref, l’avenir n’est pas que je reconstruise sur la base d’un champion de 39 ans. Son adieu serait un grand péché, pas un gros problème. Mais maintenant Ibra va aider Milan, tant que nous recommencerons “.