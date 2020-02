Zaccheroni: “Ouverture de la cour de la Juve: aujourd’hui, il n’a rien de Napoli di Sarri”

Alberto Zaccheroni, ancien entraîneur de Milan, de l’Inter, de la Juventus, de la Lazio et de l’Udinese entre autres, il a également parlé à Radio des derniers enjeux de notre Serie A. Ce sont ses déclarations, à partir du derby: “L’Inter a été plus protagoniste, mais en termes de performances les deux équipes se sont divisées une fois par partie. Dans le premier bien meilleur Milan, puis une belle remontée pour les Nerazzurri. Ce derby m’a rappelé celui de 2004: j’étais sur le banc de l’Inter, on a gagné 2 -0, nous avons raté un but avec Adriano et Dida déjà assis et finalement nous avons perdu 3-2 “.

Scudetto?

“Le favori pour le Scudetto est toujours la Juventus, je le dis pour le personnel et la mentalité qu’il a. En même temps, cependant, nous n’avons pas encore vu les bianconeri jouer à leurs niveaux de cette année. Le premier outsider est le Inter, la Lazio n’abandonnera pas après. “

Vous voyez la main de Sarri sur la Juventus?

“Dans cette Juve, je ne vois presque rien du Napolitain Sarri. Cette équipe me semble toujours être une cour ouverte, l’entraîneur n’a pas encore réussi à faire jouer ses joueurs comme le club aurait pu l’espérer quand il l’a pris.” ils se sacrifient, cela peut être un problème pour la Juventus “.

Ibrahimovic?

“Il m’a surpris hier soir, il sait gérer tous les ballons qui lui viennent et il ne gaspille jamais rien. Milan aujourd’hui a besoin d’un homme d’une si grande personnalité, mais l’équipe a du mal à rester compacte. Dans la première moitié du derby les Rossoneri ont réussi à bien couvrir le terrain, avec un excellent travail de Bennacer, mais tout a changé en seconde période.En tout cas, vous ne pouvez pas reconstruire avec Ibrahimovic: dans les années à venir, il ne pourra pas traîner le Diable, il a 38 ans. Permettez-moi alors de dire une dernière chose: c’est dommage que Zlatan n’ait jamais remporté le Ballon d’Or. “

Milan?

“Le problème principal est que tous les joueurs sont moins performants que la saison dernière. Je pense à Kessié, Calhanoglu, Conti … Suso et Piatek sont partis, les difficultés des Rossoneri sont à rechercher précisément au niveau de l’équipe. Au Milan AC, il faut des points arrêter en perspective, la société essaie, mais apparemment elle ne réussit pas “.

La pire saison de Pjanic?

“Il a pris un bon départ, puis il s’est un peu perdu. La façon de jouer de la Juventus lui a probablement fait perdre certaines certitudes cette année. La qualité de l’équipe de Sarri reste cependant très élevée: en ce moment les Bianconeri ne sont pas capables relever la barre, mais je pense que ce n’est qu’une question de temps “.

Luca Gotti?

“Le club lui a confié l’Udinese car il a identifié en lui des qualités importantes dans un moment compliqué. Gotti était une solution optimale, les joueurs l’estiment et ça se voit. Il faudra cependant voir s’il sera convaincu de faire définitivement le “entraîneur et non adjoint. Si j’étais en lui je continuerais avec les Bianconeri, c’est un super endroit pour travailler au quotidien”.

L’avenir de Zaccheroni?

“Les appels ont toujours été là. J’ai toujours une grande curiosité, je suis attentivement les matchs et je prends des notes. Quand un entraîneur est curieux, en théorie il devrait continuer à travailler, mais aujourd’hui je suis dans cette phase où je ne suis pas encore convaincu de revenir” .