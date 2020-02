Zamorano: «Vidal à l’Inter à partir de juin: j’ai des informations sécurisées» | marché

S’exprimant à Radio Cooperativa, Ivan Zamorano, un ancien attaquant de l’Inter, a eu son mot à dire sur l’avenir de Arturo Vidal: “Sanchez? S’il restait à l’Inter, en juin il aurait l’opportunité de jouer avec un autre Chilien, qui viendra très probablement dans ce club. Je suis optimiste quant à la possibilité de voir deux Chiliens à l’Inter. Et j’ai aussi des informations privilégiées Nous savons tous ce que signifie Arturo Vidal pour Conte, en juin l’effort sera sans aucun doute plus grand et les fans de l’Inter seraient très heureux d’avoir Arturo “, conclut-il.