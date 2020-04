Zampa (ministère de la Santé): «Les stades n’ouvrent qu’avec le vaccin. Recovery? Pas avant un mois “

Sandra Zampa, Sous-secrétaire du Ministère de la santé, s’est entretenu avec Rai News 24, évoquant également des questions liées à la reprise des championnats de football.

Ce sont ses mots, qui soulignent la non-centralité du football dans ce moment d’urgence: “Je ne pense pas que le football puisse redémarrer au moins pour un mois. Lorsque la guérison se produit, il convient de noter que tout se déroulera à huis clos et que nous ne verrons pas le public au stade tant qu’il n’y aura pas de conditions de sécurité maximale, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus soit trouvé. Ensuite, si des propositions valables étaient reçues du football, qui peuvent garantir la protection de la santé, nous serons là pour les écouter; Je ne dis pas non et ce n’est pas à moi de décider, mais maintenant les questions prioritaires sont assez différentes “.

Le post Zampa (Ministère de la Santé): «Les stades ne s’ouvrent qu’avec le vaccin. Recovery? Pas avant un mois »est apparu en premier sur Le reste du football.