Zanetti: “Cambiasso sera un grand entraîneur”. Cuchu répond: «À ceux qui me demandent de diriger l’Inter …» | marché

Un live Instagram surprise organisé par Javier Zanetti en compagnie d’Esteban Cambiasso. Les deux grands anciens Inters ont traité de nombreux sujets, à partir de leur jeunesse. Voici leurs mots rapportés par fcinter1908.it:

Zanetti: «J’encourage Independiente, je me suis souvenu quand je suis allé au stade avec mes amis. Ce fut l’un des moments les plus excitants. Il y avait le magasinier qui vous a prévenu lorsque l’équipe entrait sur le terrain, je ressentais une incroyable adrénaline. J’ai raté de jouer dans leur première équipe. Le frère de Diego Milito nous a invités au match d’adieu, j’ai mis leur chemise et je me suis souvenu de tout ce que je faisais enfant. “

Cambiasso: “Les gens ne savent pas, mais sur de longs vols il s’endort après 15 ans”, il se réveille juste pour manger. Je vous ai suivi, vous et Cholo, comme exemples avant même de rejoindre l’équipe nationale. “

Zanetti: «Le plus fort avec qui j’ai joué? Quand Ronaldo est arrivé, il était impressionnant, mais si je dois me faire un nom, je dis Roberto Baggio. Qualité et passion. J’avais une grande admiration pour lui, tout comme le monde pour lui. Il faut savoir vivre avec les défaites. Avec l’Inter Milan, par exemple, je me souviens de ceux contre Schalke 04 en finale de Coupe UEFA (19997, éd.), En demi-finale de Ligue des champions derby et le 5 mai. Mais aussi la Coupe du monde 2002 avec l’Argentine. Dans ces moments, la famille est importante ».

Cambiasso: «J’ai toujours vécu la victoire comme une obligation et ce n’est pas une bonne chose. J’ai vécu une défaite d’une manière incroyable. Après la Coupe du monde 2006, j’ai été enfermé pendant un mois dans la déception, je ne voulais voir personne. J’ai été injuste envers ma famille. Pour cette raison, ils apprécient maintenant ma période d’après-football. “

Zanetti: «Je voulais décider quand arrêter, mais je voulais le faire quand j’allais bien. Je ne voulais pas que les gens aient d’autres souvenirs de moi. Quand j’ai cassé le tendon d’Achille, je suis retourné sur le terrain et tu m’as serré dans les vestiaires. Là, j’ai réalisé que oui, je pouvais continuer, mais qu’il valait peut-être mieux s’arrêter à la fin de la saison. “

Cambiasso: «J’ai toujours eu envie de m’entraîner, même sur le terrain. J’ai vraiment apprécié de faire partie du personnel colombien, par exemple. Je suis en période d’études. A ceux qui me disent de coacher l’Inter, je dis: ceux qui vous appellent sont ceux qui vous renvoient chez vous. C’est pourquoi je voudrais être la dernière personne appelée par Javier. “

Zanetti: “Le monde du football aura un grand entraîneur, et je m’arrêterai ici.”