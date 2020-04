Zanetti: «Lautaro est heureux à l’Inter, je vois son avenir dans le Nerazzurri. Au retour d’Icardi … »| marché

Javier Zanetti, vice-président de« Inter, a parlé aux microphones d’ESPN de l’avenir de Mauro Icardi et Lautaro Martinez.

L’INTER-AUJOURD’HUI – “

L’entraîneur fonctionne très bien et les résultats sont visibles: grâce à lui, les joueurs se sont améliorés et l’Inter peut désormais compter sur une équipe de grande valeur économique. Un mélange de jeunes joueurs prometteurs et de footballeurs expérimentés. Il y a un long chemin à parcourir mais je vois un bel avenir devant nous. “

ICARDI PEUT-IL RETOURNER À INTER? – “Je ne sais pas, nous n’avons pas parlé du marché pour l’instant. Avec le problème que nous rencontrons dans le monde, la chose la plus importante est la santé. Ensuite, nous aurons le temps de penser à toutes ces choses.”

SUR LAUTARO – “Lautaro s’est beaucoup amélioré au cours de l’année dernière, également grâce au travail de Conte. Lorsque nous l’avons traité avec Milito et qu’il a joué en Argentine, je me souviens de ce que nous croyions en lui depuis le début. Je le vois heureux à l’Inter, il s’identifie au club Nous avons cru en lui, comme je le vois, il est heureux dans les Nerazzurri, il s’identifie à l’Inter. Les rumeurs sur Barcelone? Je vois son avenir Nerazzurri. “