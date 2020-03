Zanetti: «Zhang nous a expliqué ce qui se passait en Chine avec le coronavirus et nous a aidés à prendre des précautions» | Serie A

Interviewé par l’ancien gardien national argentin Sergio Javier Goycoechea dans un vidéochat pour la Fédération argentine sur la chaîne de demande, vice-président d’Inter Javier Zanetti il raconte comment il vit ces jours d’isolement: “Je me consacre beaucoup à la cuisine, quelque chose qui pour moi était très loin auparavant. J’ai aussi été mis au défi par ma famille: j’ai commencé à faire des gâteaux frits, empanadas, pizzas, cannelloni. Pour l’instant personne ne se sentait mal à l’estomac ou ne se plaignait … “.

CORONAVIRUS – “Personne ne s’attendait à ce qu’il explose de cette façon, maintenant le pays fait toujours face à cette situation avec une grande responsabilité. Les médecins font un travail énorme, du jour au lendemain tout a changé. Ma préoccupation est pour les autres, pour mon père, pour ma Fondation qui a dû changer de modalité. Nous avons besoin de notre responsabilité, nous devons rester à la maison parce que c’est le moyen de revenir à la normale. Ce n’est pas facile, mais l’important c’est la santé. Chez Inter nous avons un président Des Chinois qui nous ont raconté ce qui se passait dans son pays: des routes complètement fermées et désertes, car c’était quelque chose de très compliqué. Cela nous a aidés à prendre les précautions nécessaires et à faire face à ce que le monde vit. ”

UN AVENIR INCERTAIN – “Pour le moment, il est impossible de prendre une décision, pas pour le championnat mais pour l’entraînement. Tout est très dans l’air. Cependant, notre médecin consulte constamment l’un des hôpitaux les plus engagés dans cette lutte. Notre quarantaine a commencé immédiatement après le match avec la Juventus, Dieu merci, aucun joueur n’a montré de symptômes. Maintenant, nous espérons que peu à peu nous pourrons recommencer à sortir. Les joueurs ont toujours leur entraînement personnalisé et leurs programmes alimentaires, ainsi qu’un soutien psychologique pour pouvoir sortir plus fort de cette situation. Nous essayons de suivre toutes les mêmes choses, mon fils suit les cours de l’école en ligne “.