Zapata et Muriel se joignent au spectacle Ilicic

Le Colombien Duvan a marqué son premier but après sa blessure dans un match marqué par le double de Muriel et surtout l’exposition du joueur slovène Ilicic, auteur d’un triplé.

Zapata est revenu célébrer en Serie A. Le Colombien a marqué un penalty, tout comme Muriel qui a également clôturé avec un autre superbe tir, dans un match qui restera dans l’histoire pour le but du centre du terrain de son coéquipier Ilicic.

Tous les compteurs que vous autorisez Josip Ilicic sont de plus en plus meurtriers, aujourd’hui ils l’ont laissé réfléchir, recevoir et faire ce qu’il veut et a détruit le Torino avec un triplé. 12 buts lors des 10 derniers matchs sont slovènes. pic.twitter.com/ZTEUvScmWx

– Jose Rodríguez (@ JosRodriguez37) 25 janvier 2020

Le Slovène a culminé une faute a priori sans danger avec un but de l’équipe qui a pris le gardien de Torino Sirigu à sa place.

Le Gasperini a battu Torino 0-5 et a montré qu’ils sont toujours l’une des équipes les plus en forme d’Italie. Mazarri pourrait être arrêté à Turin cette semaine.

# SÉRIE FINALE I Torino 0-7 Atalanta.

⚽ Ilicic (0-1)

⚽ Gosens (0-2)

⚽ Chaussure (0-3, p.)

⚽ Ilicic (0-4)

⚽ Ilicic (0-5)

⚽ Muriel (0-6, p.)

⚽ Muriel (0-7)

Exposition pour l’histoire de cet Atalanta. Une de plus. pic.twitter.com/J01q6RaQUa

– I’m Calcio (@SoyCalcio_) 25 janvier 2020