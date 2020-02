Zaracho reste sur l’orbite de Milan

Il Ac Milan a été renforcée au premier semestre 2020 dans le but de gravir les échelons en Serie A et de remporter la Coupe d’Italie contre la Juventus, cependant, l’un des hommes qui figurait sur la liste et qui n’a pas pu signer était le milieu de terrain Matías Zaracho.

10/02/2020 à 01:38

CET

Sport.es

L’Argentin a développé toute son activité professionnelle avec le Courses, club avec lequel il avait déjà quitté champion la saison dernière et qui, de plus, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus audacieux et les plus déséquilibrants du centre du peloton.

Selon le site de Calcio Mercato, l’équipe italienne a fait tout son possible pour signer le Joueur de football de 21 ans, cependant, l’offre n’a pas satisfait l’équipe argentine et l’opération n’a donc pas pu être donnée.

Il convient de noter que le joueur intéresse Milan, ils essaieraient donc à nouveau de le signer en été et l’une des offres serait autour 15 millions d’euros, montant qui pourrait être suffisant pour finaliser le transfert.