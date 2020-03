Zarate: “Une erreur de quitter la Lazio, j’étais une idole là-bas. Sousa n’a pas compris la Fiorentina”

Mauro Zarate, un ancien attaquant de la Lazio et de la Fiorentina, a retracé certaines étapes de son passé chez TyC Sports, y compris l’expérience à Florence: «Ce fut une erreur de quitter la Lazio quand ils me considéraient comme une idole. Après cela, je suis allé à West Ham et j’ai commencé à jouer à un bon niveau, mais j’ai décidé de partir parce que je n’aimais pas la position dans laquelle je jouais. Les gens m’aimaient beaucoup et j’ai un beau souvenir de cette expérience. Je suis allé à la Fiorentina, j’ai gagné ma place en jouant à un bon niveau. Peu de temps après, le problème est arrivé à ma femme Naty et je n’ai pas été très compris par l’entraîneur. Cela m’a arrêté et je n’ai pas pu faire face à la situation. Je savais qu’après trois mois, il serait parti et j’avais un autre contrat de 3 ans, mais je n’ai pas pu résister et je suis parti. C’était très triste parce que je ne voulais pas partir. “