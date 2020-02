Zazzaroni sur le CdS: “Pile sauvage pour le Scudetto, la Juve moins forte”

SONDAGE

Éditorial habituel du réalisateur Ivan Zazzaroni sur le Corriere dello Sport ce matin. “Wild pile”, le titre avec une référence claire à la course à trois pour le Scudetto entre la Juventus, l’Inter et le Latium. Voici un extrait: “Le tas sauvage de Piccinini plus que celui de Peckinpah. Le tas dans la ligue qui provoque l’excitation, les tensions et nourrit les rêves possibles. Aujourd’hui, la Juventus la plus confuse de la dernière décennie, même si irrémédiablement auparavant, est ferme À 54 ans, l’Inter a rattrapé un come-back aussi spectaculaire que fou, la Lazio est restée derrière eux, si vous respirez à nouveau l’oxygène d’une compétitivité généralisée, c’est uniquement parce que la force de la Juve est moindre que d’habitude. Au début de la saison, l’inquiétude des joueurs habitués à travailler davantage avec les entraîneurs d’Allegri s’est manifestée. Après la pause de Noël, l’équipe semblait brillante, le jeu était plus fluide, mais dans les dernières versions, l’éclat n’a pas été soutenu par la course “.

Inter court pour la couverture. Avec Samir Handanovic blessé, le club Nerazzurri qui a déployé Daniele Padelli dans le derby de Milan est prêt à embaucher un autre gardien. Et au lendemain de la victoire 4-2 contre l’AC Milan, il a commencé les contacts pour contracter …