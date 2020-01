Zelarayán: “Je ne me sentais pas très à l’aise à Tigres”

L’Argentin a préféré poursuivre son rêve en MLS, faute d’opportunité avec les étudiants universitaires.

Lucas Zelarayán est entré dans la liste des Tigres transférables pour la Clausura 2020. Cependant, le joueur n’était pas à l’aise dans le Nord non plus et a expliqué les raisons qui l’ont amené à se mettre du côté de l’équipe féline.

«Nous avons réalisé de grandes choses, mais je ne me sentais pas très à l’aise, je sentais que je n’avais pas les minutes attendues, je ne dis pas mérité, car je ne passe par-dessus aucun de mes camarades de classe. J’ai changé d’air et je suis content de la démarche que j’ai faite », a-t-il déclaré à TUDN.

«El Chino» est arrivé à la Sultana del Norte pour rejoindre l’équipe de la Clausura 2016, une histoire qui s’est terminée trois ans plus tard, lorsque sa passe pour Columbus Crew en Major League Soccer a été finalisée.