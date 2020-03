Zeman: “Lazio un joli groupe Scudetto. Mais la Juventus est toujours le favori”

Interview longue et intéressante de Zdenek Zeman à la Gazzetta dello Sport. Le Bohème fait face à tous les problèmes concernant l’actuelle Serie A: “Comme j’aime ce Lazio, c’est un joli groupe Scudetto”, la phrase choisie pour le titre. Ainsi, une analyse du grand moment biancoceleste et des adversaires dans la course au titre: “Il a le meilleur milieu de terrain en Italie et Luis Alberto fait des choses exceptionnelles. L’équipe d’Eriksson était plus forte que celle-ci pour combler l’écart en jouant ensemble. Pour moi La Juve reste favorite, mais pour l’instant elle n’est pas en mesure d’exploiter toute sa force “.