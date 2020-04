Zenga: ‘Samp? Ils pensaient qu’ils allaient en Europe avec Montella, ils ont risqué B. Mon erreur? Quittez Catane … »| marché

Walter Zenga, entraîneur du Cagliari, parlez Instagram en direct avec Lele Adani, va toucher quelles ont été les étapes de sa carrière d’entraîneur: «J’ai fait une erreur qui m’a coûté un peu de carrière. A Catane, 8 courses de la fin je me suis sauvé, et l’année suivante, alors qu’il en manquait 7, j’étais déjà en sécurité, nous avons commencé à penser à l’avenir: je n’étais pas d’accord avec les nouvelles directives, et j’ai décidé de partir. Turin et la Lazio me cherchaient, mais rien n’a été fait: j’aurais dû rester dans le bleu et le bleu, faites une autre année d’épaisseur et si quelque chose disparaît. Les mauvais choix en début de carrière sont payés. Je suis ensuite allé à Palerme pour Zamparini, nous avons également eu le problème de remplacer Liverani et Simplicio, qui a été remplacé par Pastore, un investissement très important de l’entreprise et donc presque toujours sur le terrain, les investissements ne peuvent pas être réinitialisés: il est connu, tous les dix jours changé. Ensuite, je suis allé à Sampdoria, nous étions neuvièmes, mais nous avons perdu et ils m’ont sorti: ils ont dit qu’avec Montella, et je ne l’ai pas avec lui, ils iraient en Ligue des champions. Ils ont risqué de reveniret ils ont cassé mon travail. À Crotone, j’ai ensuite relégué, et ce fut un coup mental et émotionnel fort: j’étais épuisé à l’intérieur, vidé, je ne pouvais plus leur donner ce qu’ils attendaient de moi. J’étais très proche des fans, une relation très spéciale avait vraiment été créée. En regardant derrière moi, je rassemble tout ce que j’ai fait, y compris l’entraîneur, devant je vois un entraîneur qui n’a pas le poids des années, mais l’ambition continue de se mettre à jour pour suivre le temps. L’âge est un nombre, votre tête vous fait tout faire: j’ai beaucoup changé au cours de ces 10 années de ma carrière. Et Cagliari est une base extraordinaire pour me confirmer, pas une rampe de lancement “.