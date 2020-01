Zerillo et Ndao donnent la 4e victoire consécutive à Montemiletto contre un Carotenuto qui termine en 9

MONTEMILETTO (AV). Quatrième victoire consécutive pour le Lions Mons Militum par monsieur Alfonso Contaldo. Les lions jaune-vert cet après-midi se sont repliés avec un but dans le temps G. Carotenuto du “Pitone” Biancolino, l’équipe a également réduit de trois victoires consécutives dans cette partie de 2020.

LE UNLOCK ZERILLO, INVITÉS EN 10

Un beau match surtout dans la première demi-heure, où les deux équipes ont offert aux spectateurs de la Comunale di Montemiletto un très bon spectacle. A 12 ‘la première occasion, prise d’avant Napolitaine qui rehausse les reflets de Tetti. Une minute plus tard, Castiello toucha le but, un tir sans faute rejeté par la défense. Le Carotenuto répond par une punition très dangereuse de Tedeschi qui trouve un Cesarano prudent qui sauve sur le terrain. Rien ne se passe avant 40 ‘lorsque les Lions prennent les devants. Traversez le baiser de Del Sorbo, Zerillo de premier en split farce Teti. Fina explose, 15e sceau pour le «Lynx». Le Carotenuto perd la tête. A 45 ‘Andres est expulsé pour irrégularité mutuelle avec Cesarano laissant naïvement dix mandamentaux.

CAROTENUTO EN 9, BIS NDAO

Dans la seconde moitié, les hôtes ont touché deux fois à zéro à plusieurs reprises, l’occasion la plus claire avec Ndao gaspillant un ballon de but sensationnel donnant un coup de pied sur le côté devant Teti. Les invités restent dans le match, essayant d’atteindre le Simeri égal, deux fois dangereux, mais Cesarano est prudent et para. A dix minutes de 90 ‘, les Rossoneri ont même neuf ans, rouge pour Albertini qui coupe son coude à Zerillo sous les yeux de l’arbitre. Malgré la double infériorité numérique, les invités touchent la même chose et à 90 ‘Capossela est contraint d’économiser sur la ligne. Le coup de grâce est venu en 95 ‘avec le but de Ndao, troisième sceau pour le Sénégalais lors des quatre derniers matchs. En attendant le défi de Saviano de demain, les Lions passent à trois points du sommet avec Solofra.

ICI LE CLASSEMENT