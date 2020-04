Zéro chance que Thiago Alcantara revienne au Barça

Des rapports cette semaine ont suggéré que Thiago Alcantara serait le prochain joueur du Bayern Munich à signer une prolongation de contrat après que Hansi Flick et Thomas Muller aient signé des prolongations les gardant au club jusqu’en 2023. Le contrat actuel de l’Espagnol devrait expirer l’année prochaine, mais un l’extension est à l’horizon, d’autant plus qu’il est maintenant entendu qu’il n’y a aucune possibilité qu’il puisse faire un retour à Barcelone (SPOX).

Pas plus tard qu’au début de ce mois, il y avait des rapports liant Thiago à un retour aux Catalans, mais les géants de la Liga ne veulent pas faire un pas pour le milieu de terrain. Il y avait initialement des spéculations que cela pourrait se produire parce que des joueurs comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti étaient susceptibles d’être vendus pour un profit décent, alors Barcelone aurait augmenté les fonds dans la prochaine fenêtre de transfert. Bien sûr, ils pourraient toujours se concentrer sur la conclusion d’un accord pour ramener Neymar Jr. du Paris Saint-Germain également.

Ignasi Oliva Gispert, correspondant de SPOX / Goal, qui couvre régulièrement Barcelone, a déclaré qu’il n’y avait aucune chance que Thiago retourne à Barcelone en ce moment, car le club n’aurait pas les fonds nécessaires et n’aurait pas besoin de lui en ce moment:

Le club n’a ni l’argent ni le besoin de ce transfert. En interne, ils n’ont pas du tout travaillé sur cette question de personnel cette année. Un retour à Thiago ne pourrait devenir une possibilité que si le joueur s’offrait et accepterait une baisse de salaire. C’est quelque chose que quelqu’un comme lui, qui est à son apogée dans le football, ne ferait en aucun cas.

Photo de David Ramos / .

Il a également été entendu que Thiago flottait l’idée d’une éventuelle réunion avec l’ancien manager du Bayern Pep Guardiola à Manchester City en Premier League. Cependant, la participation de City à la Ligue des champions la saison prochaine est menacée en raison de l’enquête de l’UEFA sur le fair-play financier à leur encontre. Thiago ne voudrait pas y aller s’il n’y avait aucune garantie de football en Ligue des champions, d’autant plus que le Bayern est actuellement dans une position fantastique dans la compétition et a de sérieuses chances de le gagner. Sans parler du fait que Thiago fait partie d’une poignée de joueurs du Bayern qui ont joué exceptionnellement bien depuis que Hansi Flick a pris la direction du club.

Tout bien considéré, une prolongation avec le Bayern semble être l’étape la plus logique pour Thiago à ce stade. David Alaba, Manuel Neuer et Javi Martinez sont les autres joueurs dont les contrats expirent l’année prochaine, mais Thiago est actuellement le plus proche de mettre le stylo sur papier. À ce stade, le front-office du club essaie juste d’affiner les détails impliqués dans le nouveau contrat.

Photo par Peter Kneffel / alliance photo via .