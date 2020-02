Zidane: “Après trois mois d’absence, il est difficile de jouer aussi bien que Hazard”

Zinedine Zidane était déçu que le Real Madrid n’ait pas réussi à conserver sa victoire contre le Celta Vigo, d’autant plus que Los Blancos était revenu par derrière pour prendre la tête. “Cela fait mal car nous avons déployé des efforts considérables en seconde période pour renverser la vapeur”, a déclaré l’entraîneur lors de sa conférence de presse d’après-match. «Je suis toujours déçu lorsque nous perdons deux points à domicile, surtout lorsque nous mettons autant d’efforts. Nous étions meilleurs en seconde période et avons joué avec plus de vitesse, mais un moment peut changer les choses. »

Manchester City et Barcelone visiteront bientôt l’Estadio Santiago Bernabéu et Zidane sait qu’il y a des choses à travailler. Comme il l’a déclaré aux médias: «La saison est très longue et nous pouvons encore nous améliorer. Nous pouvons nous améliorer physiquement et défensivement. Nous allons avoir des matchs où les choses pourraient être plus compliquées. Nous devrons être plus conscients. La première a peut-être été une erreur de notre part et nous n’étions pas bien positionnés. La seconde que vous pourriez penser était une erreur, mais cette passe de Denis Suárez était également spectaculaire. Celta Vigo ne mérite pas d’être là où ils sont sur la table. “

Une statistique a été mise à la disposition de Zidane, un journaliste expliquant que le Real Madrid n’a pas réussi à garder une feuille blanche dans sept des huit matches que Marcelo a disputés en championnat cette saison. “Je ne pense pas qu’il nous affaiblisse défensivement”, a répondu Zidane. Il était bon défensivement aujourd’hui. Il y a peut-être des statistiques, mais nous sommes heureux et je suis satisfait de tous mes joueurs. “

C’était le premier match de retour pour Eden Hazard après 81 jours et l’entraîneur a analysé la performance du Belge. “Je suis satisfait de son retour et des 70 minutes qu’il nous a accordées”, a déclaré Zidane. «Après trois mois d’absence, il est difficile de jouer aussi bien que lui. Il a bien fait. Je suis donc content. “

Enfin, on a demandé à Zidane s’il allait bien après être entré en collision avec Joseph Aidoo sur la ligne de touche pendant la seconde moitié. “Je vais bien,” confirma-t-il en souriant.