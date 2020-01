Zidane: “Dans ces jeux, il faut croire jusqu’au bout”

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a souligné l’attitude compétitive de son équipe face à l’Atlético de Madrid, dans une nouvelle finale définie en faveur: «Nous sommes tous ici, nous savons ce que nous jouons, toute la semaine nous travaillons bien et préparons bien les matchs . C’est vrai qu’on dit que les finales sont gagnées. Dans ce club, nous sommes comme ça, nous croyons toujours en ce que nous faisons. Au repos, nous avons eu un certain malaise parce que nous ne savions pas comment marquer des buts. Pour réussir une grande finale, il faut avoir deux bonnes équipes. Vous devez croire jusqu’au bout et c’est ce que nous avons fait. »