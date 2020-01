Zidane: «Défensivement, nous nous en sortons très bien. C’est notre force »

La défense du Real Madrid a été phénoménale cette saison et, statistiquement, l’une des meilleures d’Europe.

Zidane a souligné et salué l’effort défensif de son équipe après la victoire étroite du Real Madrid sur Valladolid dimanche soir:

«Défensivement, nous nous en sortons très bien. C’est notre force. Nous défendons tous et lorsque nous perdons le ballon, nous appuyons immédiatement et le gagnons en haut du terrain. Si nous ne concédons pas, nous avons de bonnes chances de marquer. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui ».

Zidane a également parlé de la course au titre, et comment malgré le léger avantage du Real Madrid dans le tableau, la quête pour remporter une autre couronne de la Liga est loin d’être terminée:

“Cela ne change rien. Nous sommes heureux de la victoire, pour le travail acharné accompli et pour avoir combattu jusqu’au bout. Il reste encore 17 matchs et si nous voulons quelque chose, nous devrons nous battre jusqu’à la fin. Aujourd’hui, nous sommes les premiers et nous devrons nous battre jusqu’au bout. Il y a un long chemin à parcourir en Liga ».

«Tout dépend de nos rivaux, ils étaient physiquement forts. C’est comme ça toujours. C’était une première mi-temps compliquée, mais en deuxième mi-temps, nous étions plus rapides et nous avons plus joué sur les ailes. Nous avons beaucoup mieux joué. Karim n’a pas marqué mais il marquera la prochaine fois, j’en suis sûr ».

Zidane a également été interrogé sur le décès de Kobe Bryant:

«C’est une nouvelle tellement bouleversante pour le monde du sport et nos cœurs vont à sa famille. Je ne le connaissais pas mais je suis attristé par ce qui s’est passé ».