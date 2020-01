Zidane discute du but refusé de Séville, loue son équipe après sa victoire 2-1

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est entretenu avec les médias après la victoire 2-1 de son équipe contre Séville ce samedi. Zidane a abordé la controverse autour du but refusé de Séville, qui a bouleversé l’entraîneur Julen Lopetegui.

«Je peux dire que j’ai vu le jeu et qu’il a réglé un écran, c’est une faute et l’arbitre a vu le VAR et l’a appelé. Au deuxième jeu, il y a aussi un ballon à main et l’arbitre ne l’a pas appelé, je ne peux rien expliquer et c’est quelque chose dont je ne discute jamais. Ce sont les arbitres qui prennent les décisions. Parfois, ces décisions vont contre vous et parfois elles vous aident. C’est un travail difficile. Pour moi, c’est un écran, c’est une faute et c’est un appel normal, pas besoin de se plaindre », a déclaré Zidane.

L’entraîneur français a également fait l’éloge de Casemiro, qui a marqué un doublé rare pour donner au Real Madrid les trois points.

«Nous savons que Case peut être offensivement en mesure de terminer le jeu, mais le premier but m’a surpris. Tout joueur peut faire la différence ici et aujourd’hui, ce joueur était Casemiro. Je suis content pour lui et aussi content pour notre deuxième mi-temps », a expliqué l’entraîneur.

Le Real Madrid a obtenu trois points cruciaux ce samedi contre une équipe de qualité, ce qui pourrait être crucial sur la route alors que Los Blancos tentent de gagner la Liga cette année.

“Cette victoire est la clé pour nous, le jeu dure 90 minutes et aujourd’hui, c’était une équipe de qualité, si vous n’êtes pas concentré, cela peut être très difficile. Nous sommes en bonne forme en ce moment, nous avons eu un peu de mal aujourd’hui, mais c’est comme ça que ça va se passer jusqu’à la fin de la saison, nous sommes heureux et nous devons profiter des trois points », a déclaré Zidane.

Le Français a également résumé le match et fait l’éloge de son adversaire.

«C’était un très bon Séville, en première mi-temps, nous n’avions tout simplement pas nos jambes. En seconde période, nous avons mieux pressé, c’est une très bonne équipe si vous les laissez jouer, nous savons ce que nous devons faire, nous devons nous engager dans le pressage, en particulier sur notre propre partie du terrain. Nous sommes heureux parce que nous avons réussi à renverser la vapeur », a conclu Zidane.