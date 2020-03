Zidane discute du coronavirus, de la course au titre, de Mariano, de l’opération du danger, etc.

La dernière séance d’entraînement du Real Madrid avant le match contre le Real Betis a eu lieu aujourd’hui au Real Madrid City, où Nacho, Carvajal et Isco ont tous manqué les essais en raison d’une blessure ou d’une maladie. Après la formation, Zinedine Zidane a pris le micro pour répondre aux questions de la presse sur une grande variété de sujets.

«Tout le monde fait son travail et essaie de bien le faire. À la fin de la journée, chacun a droit à son opinion sur certaines choses. Lorsque le jeu démarre, nous ne pouvons pas contrôler la tension qu’un individu ressent. Tout le monde a son travail et c’est tout. Je ne vais pas dire si quelque chose est bien ou mal parce que tout le monde vit les choses à sa manière. Je ne dis pas si c’est vrai ou pas. Tout le monde agit comme bon lui semble, j’ai de quoi me soucier de mon propre travail. Vous réagissez aux choses sur le terrain et tout le monde peut avoir son avis, c’est tout. »

«Il y a beaucoup de gens qui nous disent ce que nous devons faire et nous faisons confiance à ceux qui le savent. C’est tout ce que je peux dire là-dessus. Les instructions sont des choses que vous aussi pouvez dire à votre fils, comme comment se laver les mains. C’est assez négatif, c’est indéniable. Malheureusement, c’est un virus qui existe actuellement, les gens en ont peur, nous ne savons pas exactement ce qui se passe et c’est pourquoi il est important d’avoir des informations des médecins et des personnes au courant. Savoir qu’à un moment donné, nous ne jouerons pas à un jeu n’est pas bon parce que nous nous y sommes préparés. Nous le voyons en France et en Italie et cela pourrait arriver en Espagne. Nous devons faire ce qu’on nous dit ».

«Je lui ai parlé après qu’il a été blessé et aussi après l’opération pour voir comment il allait. Il était vraiment déprimé immédiatement après, mais l’opération s’est bien passée et il se sent maintenant un peu plus brillant en lui-même. Espérons qu’il reviendra bientôt avec nous. Il se sent bien. L’opération s’est très bien déroulée, tout comme le chirurgien l’avait planifiée. Il est content que l’opération se soit bien passée et je ne peux rien dire sur la durée. Je ne sais pas s’il sera de retour avant la fin de la saison. J’ai hâte de le voir et j’espère qu’il aura une chance de jouer pour nous avant la fin de la saison ».

«Il doit être prêt, tout comme les autres. Lorsque vous avez une équipe avec autant de joueurs talentueux, il est difficile de laisser les joueurs de côté chaque semaine. Ils doivent tous être prêts et délivrer lorsqu’ils sont appelés ».

«Pour moi, l’important est ce que je fais tous les jours. J’ai l’impression d’avoir le soutien du club, cela ne fait aucun doute, et tous ceux qui travaillent ici vont tous dans la même direction. Je sais très bien comment les choses fonctionnent. Je suis actuellement entraîneur du Real Madrid, mais cela pourrait changer demain ».

“Non. De plus, je suis seul, c’est ce que je disais avant. C’est une vraie joie de vivre ce que je suis avec mes joueurs et j’en profite au quotidien. Je n’ai pas été contacté ou quoi que ce soit. Vous savez que beaucoup de choses sont dites sur les joueurs et moi-même loin d’ici ».

«On dit beaucoup de choses sur Marcelo, parfois c’est positif d’autres fois c’est négatif. Nous savons ce qu’il peut offrir, c’est un membre extrêmement important de l’équipe et j’étais ravi de sa performance de l’autre jour. Tous les joueurs doivent continuer dans cette veine, continuer à bien faire et tout donner parce que, quand on regarde la qualité que nous avons, les choses finissent par s’arranger ».

«Nous savons à quel point c’est difficile, c’est un match difficile et un endroit difficile à parcourir. Les bétis se portent très bien. Ils ont lutté pour obtenir des résultats, mais ils sont une bonne équipe. Ce sera une compétition physique, mais nous devrons également être vraiment sur notre jeu en termes de technique. »

“C’est un match important pour nous, tout comme pour eux. Ils essaieront de faire de bonnes performances, comme nous le ferons. Nous nous y préparerons du mieux que nous le pourrons et donnerons tout ce que nous pouvons faire demain ».