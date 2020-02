Zidane discute du manque de soutien pour Casemiro dans l’équipe

Avant le match difficile du Real Madrid dimanche à El Sadar contre Osasuna, Zinedine Zidane s’est adressé aux médias et a été franc (un peu plus que d’habitude) sur plusieurs sujets: les critiques de Marcelo, le manque de soutien pour Casemiro, les problèmes contre le Real Sociedad et les commentaires de Barnett sur l’incapacité de Bale à s’entraîner ou à se pousser trop fort à cause de ses blessures récurrentes.

«Nous parlons toujours de choses. Je ne vais pas vous dire ce que disent mes joueurs, je ne suis pas là pour faire ça. Il est vrai qu’il n’a pas figuré dans les dernières listes d’effectifs, mais, comme toujours, j’ai une décision à prendre et c’est tout. Nous avons un autre match demain et je compterai sur Bale jusqu’à la fin de la saison parce que c’est un joueur qui, nous le savons, peut nous offrir de bonnes choses. Il doit être en forme et ce que je veux voir, c’est qu’il est en forme pour jouer ».

“Nous sommes satisfaits de tous les joueurs que j’ai. Je sais où vous allez avec votre question, mais quand j’ai 25 joueurs, je dois nommer une liste d’équipes pour chaque match et c’est tout. Il n’y a pas de problème et il continuera à travailler tel qu’il est et nous comptons sur lui. La chose la plus importante est que Bale veut être ici, veut s’entraîner et veut se battre. Il y a des moments où il n’est pas impliqué, comme dans les dernières listes d’escouades, mais cela ne veut rien dire. Ce dont on parle à l’intérieur reste à l’intérieur et ce qui se passe à l’extérieur reste à l’extérieur. C’est notre joueur et je vais l’utiliser d’ici la fin de la saison. Il n’y a aucun problème. Il est sous contrat et ne bouge pas, comme l’a dit son agent, il veut être ici ».

“Voulez-vous que je vous dise qui va jouer et comment ils vont jouer aussi. Ce ne serait pas une surprise si je disais qu’il pourrait être inclus dans la liste des équipes parce qu’il est prêt à jouer, mais vous le découvrirez cet après-midi. Nous avons commencé comme ça et je ne vais pas changer. Balle c’est bien”.

Interrogé sur la capacité de Bale à s’entraîner cinq fois ou plus par semaine, Zidane a déclaré: “Oui, il est plus que capable et, en fait, si nous devions compter le nombre de fois qu’il s’est entraîné depuis son dernier match, il s’est entraîné cinq fois” .

«Ça me fait mal parce que ce sont des joueurs qui donnent tout ce qu’ils ont. Cela ne changera pas. Je peux vous dire maintenant que ça me fait mal et les joueurs aussi. L’important est de tout donner sur le terrain et nos fans, qui sont les plus importants, l’ont vu. Nous avons perdu, nous n’étions pas satisfaits de la performance et nous n’avons pas réussi, mais les fans ont vu que nous avons tout donné. Nous étions sur une série de 21 matchs sans défaite et nous devons maintenant recommencer à faire ce que nous voulons voir: donner à 100% et être fort en groupe parce que les choses à l’extérieur n’aident pas ».

”Marcelo a tout donné l’autre soir, comme ils l’ont tous fait. Vous posez les questions mais nous savons que le problème survient lorsque nous perdons une partie. Vous dites que c’est à cause de la composition, que telle ou telle n’était pas prête … cela ne changera pas, mais l’important est que mes joueurs donnent 100%, Marcelo a fait juste cela et les fans en sont conscients. À l’extérieur, vous avez droit à vos opinions et nous savons comment tout cela fonctionne, en particulier avec Marcelo et les joueurs les plus expérimentés ».

“Je vois Marcelo comme étant en bonne forme. Chacun a droit à son opinion sur la façon dont il va. C’est un joueur important, il l’a toujours montré et continuera à le faire jusqu’à la fin. Je vais l’utiliser, comme je le ferai pour tous les joueurs. Vous avez expliqué l’Isco et Modric et d’autres cas bien, mais c’est vraiment difficile de jouer pendant 60 matchs, toujours jouer au même niveau et toujours bien faire, toujours être le meilleur joueur sur le terrain et vous passez par des sorts pendant une saison. Nous devons accepter cela et continuer parce que la route est longue et nous aurons besoin de tous ».

«En ce qui concerne Casemiro et la façon dont il joue le rôle, nous ne l’avons que pour lui, mais il y en a d’autres qui sont capables de bien faire quand ils jouent là-bas. On en sait trop sur le fait que Casemiro joue ou non. En fin de compte, c’est un jeu d’équipe, c’est un jeu d’équipe et nous sommes tous importants. Nous savons exactement ce que Casemiro apporte à l’équipe, mais nous devons configurer différemment lorsqu’il n’est pas disponible car il pourrait aussi avoir des problèmes ”.

«Nous ne sommes pas satisfaits de notre performance dans le match de la Copa del Rey. Nous l’avons tous analysé et la bonne chose est que nous avons un autre jeu trois jours après celui-ci. Nous sommes entièrement concentrés sur ce match et sur le retour à faire ce que nous avons fait parce que nous n’allons pas jeter tout ce que nous avons fait jusqu’à présent à cause d’un seul match ».