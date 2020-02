Zidane donne une réponse attendue aux commentaires de Sterling sur le Real Madrid

Date de publication: Samedi 22 février 2020 à 12h55

Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, a répondu à l’admission de Raheem Sterling à propos d’un éventuel transfert d’argent important de Manchester City.

Le meneur de jeu d’Angleterre a mentionné cette semaine qu’il considérait les dirigeants de la Liga comme un club “fantastique”, avant d’insister sur le fait qu’il était heureux à l’Etihad.

Sterling avait dit à AS: «En ce moment, je suis à City et je suis vraiment content.

«Mais je dis que le Real Madrid est un club fantastique, quand vous voyez la chemise blanche, vous savez exactement ce que représente le club, c’est énorme.

«Mais en même temps, j’ai maintenant un contrat avec City et je dois le respecter. Mais c’est un club fantastique. “

De nouvelles rumeurs ont circulé selon lesquelles Ville les meilleurs joueurs peuvent chercher à évoluer après l’interdiction du football européen pour deux saisons, avec 25 ans Sterling lié à la porte de sortie de l’Etihad.

Et Zidane a depuis répondu aux commentaires: «Je ne peux pas parler d’un joueur qui n’est pas le mien. C’est un très bon joueur, cela ne fait aucun doute. “

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a lui-même admis que l’intérêt des géants européens pour Sterling le rendrait nerveux.

Il a déclaré: «Tous les clubs doivent savoir que lorsque le Real Madrid ou Barcelone frappent à la porte, les autres clubs doivent trembler. Qu’ils seront un peu en difficulté.

«Barcelone et le Real sont peut-être les équipes les plus fortes et les plus puissantes en termes d’histoire et à quel point elles sont bonnes. C’est normal et je comprends parfaitement.

«Mais, sur le même point, vous voyez l’engagement de Raheem, chaque jour quand il arrive.

“Son engagement à chaque match, offensivement et défensivement, donc il est l’un des meilleurs joueurs du monde et il est normal que les grands clubs voient son désir.

“Je ne sais pas si Madrid ou Barcelone appelle son agent, mais je n’ai aucun doute sur son engagement du premier au dernier jour que Raheem et d’autres ont eu – et auront – jusqu’à la fin.”

Parler d’une sortie potentielle pour certaines des grandes stars de la ville est sûr de rester tandis que le club cherche à combattre le verdict de l’UEFA.