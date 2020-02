Zidane: “Il est temps pour Hazard de revenir dans l’équipe”

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est entretenu avec la presse lors de la conférence de presse de samedi pour avoir un aperçu du match à domicile de dimanche contre le Celta Vigo. Zidane a confirmé qu’Eden Hazard serait de retour avec l’équipe après s’être remis d’une blessure au pied qu’il avait contractée contre le PSG en novembre dernier.

«Avec lui de retour, nous retrouvons un grand joueur et il est temps pour lui de revenir dans l’équipe. S’il s’entraîne avec ses coéquipiers, cela signifie qu’il va bien, mais cela fait trois mois qu’il n’a pas joué. Il est prêt à jouer avec nous », a déclaré Zidane lorsqu’on lui a demandé si Hazard serait suffisamment prêt pour affronter Manchester City.

Vinicius a parlé de l’entraînement pour améliorer sa finition et Zidane a été interrogé à ce sujet.

«C’est une question de dur labeur, Vini est jeune et il doit beaucoup travailler, il le sait. Il a une grande qualité. Il est très habile et avec un travail acharné, vous accomplissez de grandes choses. Il le sait et il veut s’améliorer. Un joueur ne peut s’améliorer que jusqu’à la dernière année de sa carrière, alors imaginez ce qu’il peut faire à 19 ans », a expliqué le Français.

Le Real Madrid aura un calendrier chargé le mois suivant, mais Zidane ne se préoccupe que du prochain match.

«Le match le plus important est toujours le suivant. Maintenant, nous devons jouer à des jeux où nous avons tout pour jouer, chaque match sera difficile mais nous sommes prêts », a-t-il déclaré.

Zidane a conclu la conférence de presse en disant que le Real Madrid ne compte pas sur ses performances défensives actuelles pour gagner des matchs.

«Je ne pense pas que nous comptions sur le dsfense, le football est une question d’équilibre et notre plan est d’attaquer et de jouer au football, je suis ici et je le sais, mais nous devons avoir l’équilibre, travailler dur défensivement et c’est ce que nous fais. L’équilibre vous donne des résultats », a conclu Zidane.