Zidane: “Je ne pense pas que nous nous soyons trompés avec la sélection de l’équipe”

Le Real Madrid est hors du message de la Copa del Rey et de Zinedine Zidane après que la défaite contre la Real Sociedad ait été encourageante, exhortant les joueurs et les fans à se concentrer sur la course au titre maintenant. “Nous nous sentons mal parce que nous avons perdu”, a déclaré Zidane après le match. «La deuxième mi-temps a été meilleure que la première et nous nous sommes battus jusqu’au bout, mais l’opposition a bien joué. Nous avons eu beaucoup de difficultés avec leur presse en première mi-temps et avons fait quelques erreurs. »

Lorsqu’on lui a demandé comment ce résultat pourrait affecter l’élan, avec cette perte mettant fin à une séquence de 21 matches sans défaite, Zidane était optimiste. “Cela fait mal bien sûr, mais cela ne change rien et nous continuerons de la même manière”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous pensons au match de dimanche [against Osasuna]. Nous devons penser à la Liga maintenant. Nous devons également passer du temps à récupérer, car nous y consacrons beaucoup d’efforts. Cela ne ressemble pas à l’élimination de Leganés il y a deux ans. C’était différent aujourd’hui. Nous devons lever la tête et continuer. »

Zidane a effectué de nombreuses rotations pour ce match. Certains d’entre eux ont été forcés, mais il y a eu encore plus de changements que ce que la plupart attendaient, mais l’entraîneur a défendu son choix de composition: «J’ai mis sur pied une équipe qui, selon moi, pouvait bien faire les choses. Je ne pense pas que nous nous soyons trompés avec la sélection de l’équipe. Il y avait un grand adversaire. Nous sommes tous unis ici, lorsque nous gagnons et que nous perdons. “

Enfin, Zidane a été interrogé sur VAR, non pas s’il y avait des décisions incorrectes mais si les contrôles répétés avaient interrompu le déroulement du jeu et la tentative de retour. “C’est ce que c’est”, a-t-il dit. «L’arbitre doit simplement attendre. Il n’y a rien qui puisse être fait à ce sujet. “