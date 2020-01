Zidane: «Je sens que je suis un meilleur entraîneur qu’avant»

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a parlé à la presse et discuté du derby de Madrid dimanche lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne 2020. Zidane a refusé de révéler le système qu’il utilisera pour ce match après avoir déployé un milieu de terrain de cinq joueurs contre Valence.

«Je ne vais pas vous dire comment nous allons jouer, mais le système n’est pas la chose importante, ce que nous faisons quand nous avons le ballon est bien plus important. Nous avons de bonnes choses en équipe et c’est tout ce qui compte », a déclaré l’entraîneur.

Tout espoir était perdu pour le Real Madrid lorsque Zidane a décidé de retourner dans la capitale espagnole. Près d’un an après sa décision, le club a montré des signes encourageants de progrès et de développement.

“Il n’y a pas de formule secrète, si nous perdons deux matchs consécutifs, la même chose se produira. Je crois en cette équipe mais nous devons le prouver, nous travaillons beaucoup et nous faisons du bon travail, mais nous devons le prouver à chaque match. Huit mois se sont écoulés depuis mon départ jusqu’à mon retour. Ces joueurs ont beaucoup gagné, je crois en travail et en patience », a expliqué l’entraîneur.

Zidane pense également qu’il s’est amélioré en tant que manager depuis ses premières saisons à Madrid.

«Je sens que je suis un meilleur entraîneur, je me développe. C’est la vie. Nous apprenons des différentes expériences, des gens autour de vous. J’écoute tout le monde et cela fait de moi un meilleur entraîneur et une meilleure personne », a-t-il déclaré.

Le match de dimanche sera une autre rencontre entre des ennemis familiers, mais Zidane a déclaré que chaque match est différent.

“Chaque match est une histoire différente, nous avons battu l’Atletico et nous avons également été battus. Ce ne sera pas le même match, c’est une équipe solide et ils le prouvent toujours », a conclu Zidane.