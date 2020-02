Zidane: “Je soutiens Ramos s’il veut jouer aux Jeux Olympiques”

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a parlé à la presse pour avoir un aperçu du match à l’extérieur de samedi contre Levante —21: 00 CET—. Los Blancos doit rebondir après son match nul décevant à domicile contre le Celta dimanche dernier et devra également prendre de l’élan et de la confiance avant le match d’ouverture de la huitième de finale de la Ligue des champions contre Manchester City et El Clasico la semaine prochaine.

«Nous nous sommes préparés à ce moment de la saison en sachant que notre heure viendra. Maintenant, c’est la partie la plus difficile du calendrier. Nous arrivons à la dernière partie de la saison avec tout ce qui est en jeu, mais nous ne nous soucions que du présent et du travail quotidien. Depuis que nous sommes arrivés ici, chaque jour est important. Nous ne nous soucions que de notre prochain match », a expliqué Zidane, qui a également discuté du type de défi que Levante sera ce samedi.

«Ils ont marqué 20 points sur les 29 qu’ils ont joués à domicile et cela prouve le genre de match auquel nous allons jouer. Ce sera un match difficile et nous devons être prêts à terminer un grand match », a-t-il déclaré.

Rodrygo n’a pas été inscrit sur la liste d’effectifs des trois derniers matches, même s’il a été l’un des joueurs les plus en vue de Madrid au cours de la première moitié de la saison. Zidane n’est pas inquiet.

«Il n’a pas été avec nous depuis les trois dernières listes d’effectifs, mais nous savons qu’il est un joueur important pour nous et quand nous avons tout le monde disponible, il est si difficile de faire une liste d’effectifs. C’est la seule chose, nous sommes contents de lui et il a prouvé à quel point il est bon “, a expliqué le Français.

Zidane a également été interrogé sur Sergio Ramos, dont le contrat expire en 2021 et aurait voulu jouer aux Jeux olympiques de 2020.

“Bien sûr, il devrait y aller si c’est ce qu’il veut. Je vais le soutenir, c’est sympa de jouer pour votre pays. À propos de son extension, je pense simplement que c’est une question facile, je veux que Sergio m’entoure et je pense qu’il est calme et bien », a-t-il déclaré.

Zidane a clôturé la conférence de presse sans révéler s’il gardera Mendy sur le banc, étant donné qu’il est à l’écart d’un carton jaune pour avoir raté El Clasico dimanche prochain contre Barcelone.

“Oui, c’est une réservation loin de la suspension. Il le sait mais il doit jouer sans penser à ce qui peut arriver », a conclu Zidane.