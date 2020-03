Zidane: “Je suis fier de mes joueurs, une victoire comme celle-ci n’est pas facile”

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, était visiblement satisfait de la victoire 2-0 à El Clasico. Madrid a dû rebondir après ses trois derniers matches contre le Celta, le Levante et Manchester City et l’a fait de manière convaincante, reprenant la tête du tableau de la Liga.

«Nous sommes heureux parce que nous avons tous prouvé que nous avons fait du bon travail, je suis fier de mes joueurs car une victoire comme celle-ci n’est pas facile. Aujourd’hui, notre équilibre était très important. La première chose est de défendre en équipe et ensuite nous savons que nous pouvons marquer des buts. La deuxième mi-temps était à nous, nous avons eu de nombreuses occasions de marquer et nous l’avons fait à deux reprises. Nous avons gardé une feuille blanche et Courtois a été crucial, nous avons gagné ce match en équipe », a déclaré Zidane après le match.

L’entraîneur français a voulu saluer la récente forme de Thibaut Courtois. Le gardien de but a été l’une des principales raisons pour lesquelles le Real Madrid est toujours en course pour le titre de la Liga et Zidane a reconnu sa bonne forme.

«Il a été bon mais pas seulement ce soir, il est bon depuis un bon moment maintenant et nous sommes calmes quand il défend notre objectif. Il a réalisé trois arrêts brillants qui nous ont maintenus dans le match, ces arrêts ont été cruciaux », a ajouté Zidane.

La victoire de Madrid à El Clasico pourrait leur donner l’élan dont ils ont besoin pour remporter le titre, surtout après les trois derniers résultats.

«Cette victoire nous donne un énorme regain de confiance. Nous parlions de rebondir et à la fin nous avons fait ce sur quoi nous travaillions pendant toute la semaine. Nous pensions que nous pourrions réussir cela et terminer un bon match et c’est ce que nous avons fait. Nous méritions la victoire mais ce fut quand même un match difficile car nous affrontions un adversaire de qualité. Nous aurons plus de moments comme celui-ci et nous serons critiqués, mais ce n’est pas nouveau pour nous », a expliqué l’entraîneur.

Zidane a également été interrogé sur les chances de Madrid de se mesurer à City. Los Blancos a perdu 1-2 à domicile et cela va être très difficile pour eux. L’entraîneur pense cependant qu’il peut le faire.

«Nous sommes prêts pour le match retour même si nous avons des matchs à jouer avant celui-ci. La réaction d’aujourd’hui a été bonne, notre vestiaire n’est pas blessé. Ce fut une semaine difficile mais nous nous sommes préparés pour ce match, ce qui signifie que les joueurs sont engagés. Nous avons joué 78 bonnes minutes et nous avons perdu. Aujourd’hui, nous avons gagné 90 bonnes minutes, nous devons donc continuer à le faire, mais nous savons que ce sera difficile jusqu’à la fin. Nous devons le prouver à chaque match que nous jouons », a conclu Zidane.