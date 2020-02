Zidane: “Je suis responsable de la première mi-temps, ce n’est pas la faute des joueurs”

Le Real Madrid a réussi à gagner le derby contre l’Atlético Madrid, aidé par un changement de mi-temps de Zinedine Zidane qui les a beaucoup améliorés dans les 45 secondes. L’entraîneur a ensuite réfléchi à sa décision d’échanger Isco et Toni Kroos contre Vinícius et Lucas Vázquez pendant la pause. “Je n’étais pas satisfait de ce que j’ai vu sur le terrain en première mi-temps”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match. «Ce n’était pas la faute des joueurs. C’était à moi. J’ai donc changé Isco et Kroos, mais j’aurais pu changer deux autres joueurs. C’était juste que nous devions changer pour jouer d’une manière différente. Nous avons été bien meilleurs sur tous les plans par la suite. Il y avait plus d’intensité. Mais je le répète, la responsabilité de la première mi-temps m’appartient. »

Le changement de système s’est poursuivi et il a été suggéré à Zidane que le Real Madrid pourrait mieux jouer dans un 4-3-3 qu’avec un milieu de terrain à cinq. Pourtant, il a contesté cela. “Non, parce que nous étions vraiment bons contre Valence en Super Coupe d’Espagne”, a-t-il répondu. «Aujourd’hui, cela n’a pas fonctionné. C’est moi qui en suis responsable. “

Vinícius était excellent à son arrivée et il a bien combiné avec Ferland Mendy pour le but que Kairm Benzema a marqué. “Ils ont bien fait”, a déclaré Zidane à propos du Brésilien et du Français. «Ils ont tous les deux travaillé dur. L’objectif dit tout. Je pense qu’il y avait également une bonne connexion entre Lucas Vázquez et Dani Carvajal de l’autre côté. »

Zidane a expliqué qu’il était très ravi de gagner en raison de l’importance de gagner un derby: «Un derby est toujours spécial et compliqué. Contre une équipe qui défend très bien, ce fut une bonne victoire. Je pense que c’était une victoire méritée et trois points. »

Enfin, l’entraîneur a été interrogé sur la pénalité potentielle infligée à Álvaro Morata en première mi-temps, mais ne voulait pas entrer dans cette discussion. “Je ne l’ai pas vu”, a-t-il déclaré. «Comme toujours, je ne m’impliquerai pas dans ce domaine. L’arbitre était mieux placé. »