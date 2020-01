Zidane: “Jovic est l’avenir, il marquera beaucoup de buts”

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a parlé à la presse ce mardi et a discuté du prochain match de l’équipe contre Valence en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne — mercredi, 20h00 CEST—.

L’entraîneur français a félicité son attaquant Luka Jovic, qui devrait commencer et diriger l’attaque du Real Madrid étant donné que Karim Benzema n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour le tournoi.

“Jovic est définitivement une option pour remplacer Benzema, il est l’avenir et il doit rester calme. Il apprend et c’est un enfant qui veut apprendre beaucoup, mais il est déjà très bon. Il marquera beaucoup de buts, nous lui avons fait confiance et maintenant nous devons être patients », a déclaré Zidane.

L’entraîneur français a également évoqué les raisons des améliorations apportées par son équipe.

«Nous devons continuer à défendre à un bon niveau afin de bien attaquer. Offensivement, nous devons faire de notre mieux, s’ils atteignent à peine notre propre boîte, c’est la principale chose sur laquelle nous devons travailler pour que notre équipe s’améliore, et maintenant nous avons besoin de ce niveau défensif dans ce jeu », a-t-il expliqué.

Zidane voulait également déclarer que la demi-finale contre Valence est un match différent de leur précédente rencontre à Mestalla.

“Chaque match est différent, nous sommes tous les deux loin de notre stade et ils ont aussi des blessures. Notre approche ne changera pas du tout, nous sommes heureux de jouer cette compétition et nous ne sommes pas venus ici pour jouer sans intensité. Nous devrons faire de notre mieux car notre adversaire est très bon », a conclu Zidane.