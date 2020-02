Zidane: “La blessure du danger n’a pas l’air bien”

Le Real Madrid n’a pas pu faire mieux qu’une défaite 1-0 contre Levante ce samedi et compte désormais deux points de retard sur Barcelone dans le tableau. De plus, Los Blancos devra faire face à une semaine difficile à venir, accueillant Manchester City et Barcelone en seulement trois jours, avec la saison en jeu.

L’entraîneur Zinedine Zidane a parlé à la presse après le match et a été interrogé sur la blessure au pied de Hazard. La star belge a été contrainte de quitter le match et Zidane a révélé que sa blessure pouvait être liée à celle qui l’avait empêché de jouer pendant trois mois.

“Nous n’avons pas de bons sentiments à ce sujet, c’est un coup au même endroit où il a subi sa blessure précédente et ça n’a pas l’air bien. Nous verrons ce qui se passera avec lui », a déclaré l’entraîneur lorsqu’on lui a demandé si Hazard serait prêt à affronter City et Barça.

Le Real Madrid a perdu son avance de trois points sur Barcelone en seulement deux semaines. Zidane a partagé ses réflexions sur les raisons de cette situation.

«Nous avons perdu cinq points en deux matchs, c’est ce que c’est. Nous avons eu des difficultés à convertir, notre première mi-temps a été bonne, nous avons fait de bonnes choses et nous avons raté un but. Ensuite, ils ont créé une bonne chance et marqué un but. Ça fait mal parce que je ne pense pas que nous le méritions aujourd’hui, mais nous devons rebondir, reconnaître ce qui s’est passé et penser à nos deux prochains matchs. Nos joueurs ont tout donné. C’est un mauvais moment pour nous en ce moment », a expliqué le Français.

Zidane n’est cependant pas inquiet.

“Je ne suis pas inquiet, c’est le football. Nous avons eu de bons moments cette saison et nous ne pouvons pas être à cause de ces deux matchs. Nous devons penser que nous pouvons encore réussir avec une bonne énergie. C’est le football », a-t-il déclaré.

La saison du Real Madrid sera en jeu la semaine prochaine. Los Blancos font face à Manchester City et Barcelone et doivent rebondir s’ils veulent concourir pour les titres de cette campagne.

«Nous savons ce qui est en jeu. Nous devons être prêts », a conclu Zidane.