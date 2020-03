Zidane: “Le blâme est sur moi, c’était notre pire match de la saison”

Il n’a fallu qu’une semaine au Real Madrid pour perdre l’avance qu’il avait gagnée avec une victoire convaincante à El Clasico contre Barcelone. Los Blancos a réalisé une performance découragée lors de sa visite au Benito Villamarin du Betis et a perdu le match 2-1. L’entraîneur Zinedine Zidane a parlé à la presse après le match et a soutenu ses joueurs.

«Nous avons beaucoup lutté. Je pense que nos joueurs ont essayé mais nous n’avons rien pu faire. Le blâme est sur moi et je dois analyser ce qui s’est passé. Nous devons regarder vers l’avenir car ce que nous avons fait jusqu’à présent n’est pas si mal. Il reste encore 11 matchs et nous devons continuer à nous battre », a déclaré Zidane.

L’entraîneur français a admis que c’était le pire match du Real Madrid de la saison. Los Blancos en a connu de très pauvres comme le 3-0 contre le PSG ou la défaite 1-0 contre Majorque, mais celui-ci était encore pire, selon Zidane.

«Nous avons réalisé une mauvaise performance du début à la fin. Nous ne sommes jamais entrés dans un rythme. Nous avons eu beaucoup de chiffres d’affaires et ce fut un mauvais match. Je suis le responsable mais je n’ai aucune explication, nous ne pouvons pas être satisfaits de notre jeu “, a-t-il expliqué.

Sergio Ramos a déclaré après le match que l’équipe manquait d’intensité. Zidane a été interrogé à ce sujet et a continué à soutenir ses joueurs.

«Je vais soutenir mes joueurs et si je dois leur dire quelque chose, je le ferai en privé. Nous manquions de tout, surtout de la possession », a expliqué Zidane.

L’entraîneur français a conclu la conférence de presse en insistant sur le fait que le Real Madrid aurait dû avoir le ballon plus souvent.

«Aujourd’hui, c’était un peu de tout, offensivement et défensivement. Ce n’est pas seulement sur le plan défensif même si nous avons concédé deux buts. Ce qui me dérange le plus, c’est ce que nous avons fait lorsque nous avons eu le ballon », a ajouté Zidane.

Le Real Madrid compte désormais deux points de retard sur Barcelone