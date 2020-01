Zidane: “Le niveau de joueurs qui n’avaient pas joué depuis longtemps a été bon”

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a fait un bilan positif du triomphe cupper devant Unionistas CF: «Le peloton n’a pas aidé à être ce que nous voulions. On se comporte très bien sur le terrain face à un adversaire du Second B avec un jeu plus direct. Nous contrôlons cela très bien. Lorsque vous contrôlez leurs vertus, vous avez plus de possibilités et nous contrôlons très bien les seconds mouvements et les centres. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. La bonne chose est que le niveau de joueurs qui n’avaient pas joué depuis longtemps a été bon. »