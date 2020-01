Zidane: «Lucas fait toujours de son mieux et a mon plein soutien»

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est adressé aux médias après la victoire 0-4 contre Saragosse lors des huitièmes de finale de la Copa del Rey. Madrid a assuré sa présence en quart de finale et Zidane était visiblement satisfait de la performance de ses joueurs.

«Aujourd’hui, nous avons gardé une feuille blanche et réussi à marquer beaucoup de buts, ce qui est très important. Nous défendons à un niveau élevé et nous avons marqué quatre buts lorsque les gens remettaient en question notre score. Nous avons un match difficile à venir samedi prochain, mais en ce moment, nous sommes heureux », a déclaré Zidane.

Lucas Vazquez a eu la chance de commencer le match et a marqué le deuxième but du Real Madrid. Zidane voulait le féliciter.

«Ce qui compte, c’est ce que je pense de lui. Il a tout mon soutien, je crois en lui parce que c’est un adorable gamin qui fait de son mieux sur le terrain. Ensuite, les gens peuvent toujours avoir leur opinion et nous devons l’accepter. Il est diplômé de notre académie et nos fans veulent voir leurs joueurs donner le meilleur d’eux-mêmes, ce que fait Lucas », a expliqué Zidane, qui a également été interrogé sur Vinicius Junior et son rythme de travail défensif.

«Il est clair que ce genre de travail est quelque chose qu’il doit faire, tout le monde doit le faire. Et nous nous sommes améliorés dans ce domaine », a déclaré Zidane.

Luka Jovic n’a pas pu marquer et même si le sélectionneur français ne s’inquiète pas pour son attaquant, il est évident que tout le monde veut voir Jovic frapper le fond du filet.

«Je serais très heureux pour lui s’il marque, cela viendra s’il continue de travailler. C’est un jeune joueur qui vient d’arriver et il doit s’habituer à notre équipe. Ce moment compliqué sera très utile lorsqu’il parviendra à marquer car tout va changer », a conclu Zidane.