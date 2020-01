Zidane: “Nous avons eu du mal à déplacer le ballon et nous n’avons pas vu grand football”

Le Real Madrid n’est jamais vraiment passé à pleine vitesse mercredi soir à Salamanque, et le football n’était pas joli, comme Zinedine Zidane y a fait allusion dans le presseur d’après-match. Une partie de cela, selon Zidane, était liée aux conditions de terrain.

«Ce fut une nuit difficile à un endroit difficile à venir jouer. Nous avons eu du mal à déplacer le ballon et nous n’avons pas vu beaucoup de bon football, mais c’était sur le terrain, pas plus que ça », a déclaré Zidane. “Nous sommes ravis car au final, nous passons aux seizièmes de finale et c’est ce que nous sommes parvenus à réaliser”.

Zidane a également mentionné que Gareth Bale avait subi une légère blessure à la cheville pendant le match. Il était presque évident de voir Bale tenir sa cheville et se retenir des défis 50/50 que quelque chose n’allait pas. Zidane l’a confirmé.

Sur Bale, Zidane a déclaré: «Il s’est un peu tordu la cheville, je ne pense pas que ce soit beaucoup, mais comme toujours, nous verrons demain. Il ne pouvait pas continuer ».

Zidane a également parlé de la performance de Brahim Diaz, notant que bien qu’il soit heureux pour le jeune Espagnol, rien ne change vraiment en termes de place dans l’équipe.

“Je suis content parce qu’il a marqué le but et nous a donné la victoire”, a déclaré Zidane à propos de Brahim. “Tous les joueurs sont là et quand c’est votre tour, il faut bien faire les choses et c’est tout”.

«Rien ne va changer. Tout le monde connaît sa propre situation et j’ai une équipe de 25 joueurs. S’il y a un changement, alors nous verrons. Jusqu’au 31, tout pourrait arriver, mais je suis content des joueurs que j’ai et de ce qu’ils font, ils sont engagés et c’est bien ».

