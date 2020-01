Zidane: “Nous espérons que Bale ne manquera plus de jeux”

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est entretenu à Valdebebas pour la conférence de presse d’avant-match avant le voyage de dimanche à Valladolid. Le Français a évoqué la blessure de Bale et a expliqué que le Gallois ratera le match avec la blessure à la cheville qu’il a contractée mercredi dernier.

“C’est dommage qu’il ne soit pas disponible. Il est le premier mécontent de sa situation, il veut jouer et j’espère qu’il sera prêt lundi. Je suis inquiet quand un joueur est blessé et je préfère les avoir tous à disposition même si cela rend mon travail plus difficile. C’est juste une petite entorse à la cheville, j’espère qu’il ne manque plus de matchs et qu’il se met au travail de manière cohérente. Je soutiendrai toujours mes joueurs car ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ils ne peuvent rien faire pour leurs blessures », a déclaré Zidane.

L’entraîneur a également expliqué pourquoi le club avait envoyé Odriozola au Bayern pour un prêt.

«Je lui ai parlé et nous avons décidé de profiter de cette occasion pour lui de jouer. Je lui souhaite bonne chance. C’est un adorable joueur, nous comptons sur lui et il aura sa chance. Maintenant, je lui souhaite juste bonne chance », a expliqué le Français, qui a également été interrogé sur le fait que Brahim et Mariano ne quittaient pas le club pour des prêts.

«Ils connaissent leur situation et ce sont eux qui décident quoi faire. Ils sont là et je leur ferai confiance quand je le pourrai, je n’ajouterai rien d’autre », a déclaré Zidane.

Le Real Madrid a récemment réalisé de solides performances et il souhaite que cela continue.

“Nous sommes en bonne forme en ce moment, rien d’autre. C’est un moment difficile car nous avons un match tous les trois jours. Ça va être un match difficile. Valladolid n’a perdu qu’un seul match à domicile jusqu’à présent cette saison », a conclu Zidane.