Zidane: “Nous essayons tous d’aider Jovic”

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a donné un aperçu du match de la Copa del Rey jeudi contre la Real Sociedad —19: 00 CET—. Le Français a déclaré que son équipe devra jouer à son meilleur niveau pour se qualifier pour les demi-finales.

«Nous devons jouer comme s’il s’agissait d’une finale, pas des quarts de finale. Ils n’abandonneront pas et nous devons nous engager dès le départ. C’est une très bonne équipe et ils le prouvent, je suis concentré à 100% sur le match de demain », a déclaré Zidane.

On l’a interrogé sur les projets de Martin Odegaard et de Madrid sur son avenir.

“Je ne prévois rien. Il est l’un de nos joueurs et nous sommes heureux qu’il soit aussi performant. Demain, il sera notre adversaire et je suis sûr qu’il fera de son mieux. Bien sûr, je l’aime bien », a ajouté l’entraîneur.

L’attaquant Luka Jovic a révélé dans une récente interview qu’il traversait une période difficile en ce moment. Zidane voulait soutenir le jeune attaquant.

“Nous essayons tous d’aider Luka. Il se sent mieux et confortable au sein de notre équipe. Cela pourrait lui prendre un certain temps, mais c’est normal. Il doit être patient et continuer à travailler, c’est tout », a déclaré Zidane.

Star Eden Hazard jouera probablement ses premières minutes après s’être remis d’une blessure au pied qu’il a contractée en novembre. Zidane, cependant, a refusé de révéler ses plans.

“Vous verrez s’il joue demain, je suis désolé. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous. Il a eu une blessure difficile et il se sent mieux de jour en jour. Nous voulons l’apprécier pendant de nombreuses années. »

Le Français a été interrogé sur la prétendue crise de Barcelone et il a partagé ses réflexions.

«Je ne parlerai pas des autres équipes, elles concourront jusqu’à la toute fin de la saison. Ils n’auront pas de faiblesses et ils feront du bon travail, nous en sommes sûrs. Nous n’y pensons pas », a-t-il déclaré.

Zidane a conclu la conférence de presse en admettant que toute l’équipe était en très bonne forme à ce stade de la saison.

«Je pense que Varane avait raison quand il l’a dit. C’est ce que nous ressentons tous. L’équipe est en très bonne forme physique en raison du travail qu’elle fait, mais nous devons le prouver tous les trois jours », a conclu Zidane.