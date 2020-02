Zidane: “Nous n’avons pas perdu parce que Kroos n’a pas joué”

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est entretenu avec la presse pour avoir un aperçu de l’El Clasico dimanche contre le FC Barcelone. Los Blancos vient de remporter une défaite 1-2 très décevante contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Leurs chances de remporter un titre cette année passent donc par El Clasico.

«Nous allons jouer un beau match de football et nous avons la chance de jouer un bon match. Il y a trois points en jeu, mais nous savons que c’est un jeu différent. Nous jouerons à domicile et nous ferons de notre mieux pour gagner », a déclaré Zidane, interrogé sur la défaite de mercredi contre City.

«Ce qui s’est passé, c’est le football. Nous l’avons traversé et nous essaierons de réparer ce que nous avons fait de mal. Nous avons joué contre un adversaire très coriace et cela peut arriver. Ce qui est important, c’est la façon dont nous en rebondissons. Nous devons jouer comme nous l’avons fait pendant les 78 premières minutes. Nous avons l’occasion de changer les choses », a expliqué l’entraîneur.

Zidane a été interrogé sur sa décision de placer Toni Kroos en banc pour le match de mercredi et il a donné une réponse claire.

«Quand un mauvais résultat se produit, les gens essaient de trouver quelque chose. Toni est un habitué, et étant donné qu’il n’a pas joué et que nous avons perdu … Mais nous n’avons pas perdu parce qu’il n’a pas joué, ces choses peuvent arriver à tout moment, nous avons choisi de le faire et c’est tout. Les autres joueurs ont joué à leur meilleur et ce n’était qu’une décision, il n’y a rien d’autre », a-t-il déclaré.

Le Real Madrid n’a pas obtenu de bons résultats récemment au Bernabeu, mais Los Blancos tentera de renverser la vapeur.

«C’est un moment difficile parce que nous n’avons pas gagné à domicile lors de nos trois derniers matchs là-bas, mais nous savons que cela peut arriver. Nous devons rester positifs et ensemble parce que nous allons le retirer. Nous n’avons pas à faire attention à ce qui se dit », a-t-il ajouté.

Zidane a déclaré qu’il n’était pas inquiet de la façon dont son équipe jouait récemment.

«Je ne suis pas inquiet parce que nous avons remporté de nombreux matchs pendant quatre mois. Il est important d’avoir un équilibre et ensuite nous savons que nous pouvons marquer. Comme toujours, je dois juste gérer ma liste d’effectifs et c’est tout », at-il expliqué.

Zidane a conclu la conférence de presse en parlant de l’importance de Messi dans le système de Barcelone.

«Nous savons à quel point il est important pour eux. C’est un joueur clé mais ils sont bons quand même, ils jouent très bien au football. Nous ne sommes inquiets que de ce que nous allons faire demain et nous affronterons un bon adversaire, nous savons à qui nous sommes confrontés », a conclu la légende française.