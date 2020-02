Zidane on Bale: “Il est avec nous et je vais compter sur lui”

Lors de sa dernière conférence de presse avant le Derby de Madrid, Zinedine Zidane s’est entretenu vendredi avec les médias du Real Madrid.

«C’est un match spécial parce que c’est un derby, et nous aimons jouer ici avec eux. Ils essaient toujours de nous soutenir dans chaque match. Nous voulons que les fans soient derrière nous et c’est comme ça que ça va se passer demain. Les 25 joueurs sont concentrés et c’est ce qui est important ».

“Nous n’avons pas regardé le match de pré-saison ni la Super Coupe rencontre. Demain, c’est un match différent pour les deux équipes. Nous ne pouvons pas le comparer avec n’importe quel autre jeu. Nous voulons gagner chaque match et le fait de ne pas avoir battu l’Atlético au Bernabéu en Liga depuis 2012 signifie que nous avons la chance de changer cela. A l’extérieur, nous les avons battus ».

Zidane a également longuement parlé de l’équipe qu’il a sélectionnée avant le match, ainsi que de l’importance de Ferland Mendy et du retour imminent d’Eden Hazard.

«Il est avec nous et je vais compter sur lui. Je n’envisage pas la possibilité de son départ. Nous sommes tous ici pour jouer demain et il doit être prêt ».

“J’ai 25 joueurs et ils sont tous en très bonne forme et ensuite je dois choisir qui joue. La bonne chose à propos de notre équipe, c’est qu’ils sont tous impliqués et que ceux qui jouent dans le match essaient de bien faire et de tout donner sur le terrain. C’est pour moi la chose la plus importante. Je ne peux que choisir 18 et certains d’entre eux manqueront et resteront à la maison. C’est la partie difficile pour l’entraîneur. »

«L’important est que tout le monde soit concentré et prêt. Je ne vais pas vous dire qui va jouer demain. Les joueurs doivent être prêts et tout le monde est prêt. J’ai le meilleur et ils sont tous importants. Il y a beaucoup de matchs et la bonne chose est que les joueurs le savent ».

«Je le connais depuis longtemps parce que je regarde la Ligue française. Il a très faim de compétition et a beaucoup de qualité. Il aime la compétition, il aime les duels et il le montre. Il vient d’arriver et il sait que peu à peu il s’imprègne de ce que le Real Madrid est. Il veut apprendre et s’améliorer et s’est adapté rapidement. Je lui dis toujours qu’il doit améliorer son espagnol ».

«Il se joint lentement à nous. La bonne chose est que tout le monde veut être impliqué et c’est la chose la plus importante. Nous ne prendrons jamais de risques avec un joueur ».