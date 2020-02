Zidane révèle que Kroos ne jouant pas contre Manchester City était une décision technique

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a parlé à la presse après la défaite 1-2 contre Manchester City lors du match d’ouverture des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. ce qui signifie que le milieu de terrain allemand est en bonne santé et disponible pour jouer.

«C’est un joueur très important pour nous, mais c’était ma décision. Je n’ai rien contre Toni, il fait du bon travail, mais j’avais d’autres joueurs disponibles et j’ai choisi ces joueurs ce soir », a déclaré Zidane à propos de Kroos.

Le Real Madrid a perdu deux de ses trois derniers matchs et l’autre a été un match nul très décevant contre le Celta de Vigo. Los Blancos a perdu tout son élan avant ce qui va être un El Clasico décisif contre Barcelone dimanche prochain.

“Je ne sais pas pourquoi cette mauvaise séquence se produit, c’est un moment difficile pour nous, c’est la vérité. Maintenant, nous devons rester ensemble pour être plus forts et nous devons continuer à travailler. Dimanche prochain, nous avons de très bonnes chances de rebondir et de renverser la vapeur », a expliqué Zidane.

Le Français a été interrogé sur la meilleure équipe hier soir, et alors que Manchester City avait plus de chances de marquer et semblait contrôler le match efficacement, Zidane pense que c’était un match serré.

«Je ne sais pas qui était la meilleure équipe, il y avait deux grandes équipes sur le terrain. Leurs deux buts se sont produits à cause d’erreurs de notre part. Les 10 dernières minutes du match ont été très mauvaises, c’était une mauvaise façon de terminer le match et cela aurait pu être encore pire », a déclaré l’entraîneur.

Les chances du Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale sont très minces après la victoire à l’extérieur de City. Une victoire de 0-1 pour Madrid ne sera pas suffisante, mais Zidane pense qu’ils peuvent encore passer.

«Il est maintenant temps pour nous de regarder ce que nous avons bien fait dans ce match. Il n’y a pas beaucoup de choses positives sur le score mais nous avons fait un bon match à part les dernières minutes. Nous avons bien joué pendant 70 minutes et maintenant nous devons jouer à Manchester et gagner le match si nous voulons avancer », a conclu Zidane.