Zidane: “Saragosse est un club historique et ils seront difficiles à battre”

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est entretenu avec la presse lors de la conférence de presse d’avant-match avant la rencontre des 16es de finale avec Saragosse lors de la Copa del Rey, mercredi 21h00 CET. Zidane a parlé de Saragosse et a déclaré que ce serait un match difficile pour Los Blancos.

«C’est un match très difficile. Saragosse est une équipe historique, elle est en compétition pour la promotion et semble en grande forme à Segunda División, donc elle sera difficile à battre. Nous connaissons leurs joueurs et nous devons entrer dans le jeu avec la plus grande concentration et discipline. Avant d’attaquer, vous devez bien vous défendre et nous faisons un excellent travail à cet égard », a expliqué Zidane.

L’entraîneur français a également discuté du statut de ses joueurs, principalement Mariano – qui ne s’est pas entraîné avec l’équipe aujourd’hui – et Bale, qui a participé à la séance d’entraînement et pourrait revenir dans l’équipe.

«Vous verrez demain quand j’annoncerai l’équipe. Tout le monde veut être apte à jouer et sans aucun inconfort. C’est la chose la plus importante pour l’entraîneur, et presque tout le monde est de retour en parfait état. Mariano n’est pas disponible, il a une petite blessure et il vaut mieux ne plus prendre de risques », a expliqué Zidane.

La légende du Real a également déclaré qu’il aimait le nouveau format de cette Copa del Rey, avec des matchs à élimination directe tout au long des premiers tours de la compétition.

«J’aime ce format. Vous savez que c’est le cas d’un jeu, et c’est tout. Nous nous adaptons à tout ce qui nous est donné. C’est un match nul et c’est super. Je suis habitué à la Coupe de France qui est comme ça aussi », a-t-il déclaré.

Zidane a également déclaré que «tout peut arriver jusqu’au 31 janvier» lorsqu’on lui a demandé si le Real Madrid ferait une signature ou vendrait certains joueurs avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Il a également été interrogé sur le récent échec du Real Madrid dans la compétition.

“Je ne pense pas que cela soit dû à un manque de motivation, Madrid a une grande histoire de succès à chaque compétition. Nous respectons chaque tournoi, nous devons accepter que le Real Madrid a 13 titres de Ligue des Champions et c’est tellement difficile à réaliser, mais nous voulons changer notre histoire dans la Copa del Rey cette fois », a conclu Zidane.