Colombiens à l'étranger

Zidane s'est souvenu de James et a donné des détails sur ses affaires actuelles à Madrid

Miguel Machado 21 décembre 2019, 13 h 18

L'entraîneur a parlé de son processus de blessure et a confirmé qu'il sera "récupéré tel quel".

James Rodriguez ne sera pas dans le dernier match de l'année du Real Madrid contre l'Athletic ce dimanche, car il n'a pas réussi à se préparer après sa blessure.

Malgré l'entraînement aux côtés du groupe, le footballeur ne sera pas là et il devra maintenant attendre l'année prochaine pour revenir avoir des minutes et gagner la confiance de l'entraîneur français, qui en a parlé lors de la conférence de presse.

"James est dedans (dans sa convalescence), travaillant peu à peu. Maintenant, il va mieux tous les jours. Vous verrez les appels de demain (il n'est pas entré). Nous voulons récupérer James. Je ne sais pas quand ni comment, mais il est là-dedans ", a déclaré Zidane.

Maintenant, les festivités et le «stop» arrivent en Espagne, donc l'équipe de Madrid va faire une pause et le Colombien a plus de temps pour se mettre en forme et jouer au football.