Zidane sur Bale: “Il nous en donnera énormément avant la fin de la saison et nous allons l’utiliser”

L’homme de l’heure, Gareth Bale, a fait l’objet de nombreuses discussions avant, pendant et après la victoire contre Osasuna dimanche.

Jonathan Barnett a eu une longue interview avec AS avant le match, où il a parlé de la relation de Bale avec Zidane (déclarant que c’était plus que bien). Perdu dans le remaniement de cette longue interview: l’affirmation de Barnett selon laquelle Bale s’inquiète de ses blessures passées et qu’il pourrait ne pas être capable de s’entraîner aussi dur que les footballeurs normaux à cause de cela. Contre Osasuna, il était clair que Bale hésitait à se lancer dans des défis 50/50, et son jeu en a souffert.

Au hasard, c’était aussi quelque chose de drôle de cette interview dont personne ne semblait parler:

Cette citation de Jonathan Barnett s’est complètement perdue dans cette longue interview:

Q: Avez-vous vu Di Stefano?

R: À la télévision, mais pas en direct, ou pas dont je me souvienne. C’était un joueur fantastique, lui et Butragueño, une équipe fantastique. Je me souviens de les avoir regardés.

Zidane a parlé de Bale après la victoire et avait le dos du Gallois.

“Je suis satisfait de sa performance et il a tout donné sur la défensive et en attaque”, a déclaré Zidane. «Il est sorti parce qu’il manquait un peu physiquement à la fin. Il nous en donnera énormément avant la fin de la saison et nous allons l’utiliser. »

Tout ce qui s’est passé avec Bale dans le club l’été dernier peut avoir pris un siège arrière dans ce qui semble être une relation guérie. Même au milieu du «Pays de Galles. Le golf. Madrid », le club et les joueurs ont défendu Gareth. Zidane semble déterminé à déterrer l’ancien Bale car l’équipe aura besoin de son apogée pour se diriger vers une période difficile de la saison.

Zidane a également parlé de la nécessité d’être patient avec le retour de Hazard:

«Aujourd’hui n’était pas le bon moment. Nous verrons cette semaine », a déclaré Zidane à propos du retour de Hazard. “Il en aura besoin parce que c’est une longue semaine à venir et j’espère que nous pourrons le revoir la semaine prochaine”.