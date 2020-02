Zidane sur Isco: “L’avoir entre les lignes est important pour garder la possession”

Après qu’Isco ait réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison, Zinedine Zidane a parlé de la valeur du milieu de terrain espagnol pour l’équipe lorsqu’il s’agit de briser les lignes défensives tenaces.

“Je ne sais pas si c’était sa meilleure performance, il est fantastique”, a déclaré Zidane après la victoire 1 à 4 du Real Madrid contre Osasuna dimanche après-midi. «L’avoir entre les lignes est important pour garder la possession. Il a réalisé une belle performance, comme tout le monde, et je suis ravi de son objectif. C’est un joueur important et il est techniquement crucial sur le terrain. Je l’aime vraiment et ce fut un match fantastique de sa part aujourd’hui ».

Zidane a également félicité son équipe pour sa conviction de s’en tenir au plan qui lui avait été proposé. Le Real Madrid a traversé une tempête précoce où il a souffert défensivement et a inscrit un but. Mais après qu’Unai Garcia ait marqué, le Real Madrid est passé à une autre vitesse et a mis ce match au lit confortablement.

“Nous sommes sortis forts, mais ils sont sortis forts aussi”, a déclaré Zidane. «Ils ont marqué sur coup de pied arrêté, mais nous sommes restés fidèles à ce que nous savons faire, à savoir en jouant notre football, et après le premier but, c’était un match différent. Ce que nous faisons n’est pas facile. Nous n’avons rien gagné, mais ce sont trois points très importants ».

«Nous avons dû ramasser les points sur un terrain difficile, où ce n’est pas facile de gagner. Nous avons commencé avec quelques difficultés et ils ont marqué sur coup de pied arrêté, mais nous avons égalisé et à partir de là, nous avons commencé à mieux jouer. Ce fut un match dans lequel toute l’équipe a dû travailler dur et nous méritions cette victoire contre une équipe qui nous a rendu la tâche très difficile ».