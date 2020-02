Zinedine Zidane aujourd’hui: mots après la défaite du Real Madrid en Ligue des champions 2020 | Ligue des champions

Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, a défendu le match déployé par ses joueurs contre Manchester City, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-2), et a assuré que la défaite est survenue faute de “concentration”. “à la fin de la partie. “Je pars avec une mauvaise impression car il est difficile de bien jouer au football et de perdre à nouveau de cette manière. Tout cela a mauvais goût pour nous”, a-t-il déclaré.

“Après avoir gagné, nous avons dû jouer et perdre la même chose. Nous devons y aller pour gagner. Nous connaissons la situation, nous perdons une occasion ici mais nous en avons une autre pour changer le jeu”, a-t-il ajouté, en se concentrant sur le tour à Manchester. L’action du match nul de Manchester City à la demande de la poussée du Real Madrid Sergio Ramos a admis que c’est un jeu “clé” mais n’a pas réfléchi à savoir s’il manquait.

“L’arbitre m’a dit qu’il n’y avait rien, qu’il n’y avait aucun coup de pouce que je lui ai dit. Cela ne change rien, l’arbitre a décidé comme ça et c’est tout, ce qui me dérange, c’est ce que nous avons bien joué et à dix minutes de la fin vous changer le jeu pour les erreurs que nous avons faites. Ça fait mal parce que nous ne le méritons pas mais vous devez être quatre-vingt dix minutes très concentré. ”

L’entraîneur de Madrid a même admis que ses joueurs avaient finalement coulé, ce qui pourrait coûter une défaite plus volumineuse. “Ce fut un bon match dans lequel nous avons eu notre chance et ils ont finalement réussi à cause de nous. Nous avons marqué au pire moment, puis ça s’est bien passé et les douze dernières minutes ont été très mauvaises. En fait, ils auraient pu marquer un troisième but.”

“Au final, nous avons manqué de concentration. Ce sont des erreurs mais je ne pense pas à cause des changements ou d’avoir plus de possession. Le rival est très bon et ils ont eu leurs opportunités”, a-t-il ajouté. Zidane a défendu que ce ralentissement dans la dernière partie du jeu n’était pas pour “physique” et “est plus de concentration”, avec des “erreurs” qu’un rival de l’entité City vous fait payer. Dimanche, il avait déjà commencé à penser au classique contre Barcelone, laissant un message d’optimisme à ses fans.

“Dimanche, nous avons une autre opportunité dans un grand match. Maintenant, nous devons bien récupérer et faire un bon match. J’espère que les fans viendront aider l’équipe et réussir. Dans le football, vous ne pouvez pas tout contrôler. Nous donnons tout sur le terrain, c’est une mauvaise course mais vous devez quand même le faire. Le dimanche est une opportunité pour nous de changer “, a-t-il déclaré.

Au milieu de la crise des résultats, après avoir perdu trois de ses cinq derniers matchs, Zidane voit le match contre Barcelone comme le meilleur moment pour la réaction. “Pendant trois ou quatre mois, nous avons très bien fait et maintenant c’est une mauvaise manche. Lorsque vous commencez avec de mauvais matchs dans les résultats, mais pas au niveau du jeu, vous devez être plus fort et continuer à travailler. Dimanche est l’occasion de changer cela.” , défendu. Zidane a expliqué que le remplacement de Toni Kroos, qui n’a pas joué une minute, était dû à une décision technique.

“C’est un joueur très important pour nous mais l’option était de jouer contre City. C’est une décision technique mais rien contre Toni qui se porte bien. J’ai choisi d’autres joueurs.” Malgré le sérieux qu’il a montré, Zidane a tenté d’envoyer des messages optimistes pour le retour de Manchester. “Si nous voulons passer, nous devons gagner là-bas et le Real Madrid est en mesure de le faire. Nous savons que nous devons aller gagner pour passer mais avec un résultat en faveur, la même chose se serait produite. Le match est de 180 minutes et rien ne change.”