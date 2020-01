Zinedine Zidane: «J’espère qu’il recevra un bon accueil, car Lopetegui est de la maison»

Lors de la conférence de presse finale avant le match du Real Madrid contre Séville au Bernabeu samedi, l’entraîneur-chef Zinedine Zidane a essayé de garder tout le monde concentré sur la tâche à accomplir, sans que personne ne se laisse entraîner par les récents résultats de la SuperCopa.

«Nous ne devons pas changer notre mentalité. Nous devons continuer ce que nous faisons, rien ne changera parce que nous avons gagné la Super Coupe », a déclaré Zidane. «Nous sommes bons, préparés, la saison est très longue et nous connaissons les difficultés que l’équipe qui vient demain posera, mais comme toujours, nous voulons continuer ce que nous faisons et continuer à montrer ce que nous montrons sur le terrain. Ça ne va pas changer ».

“Je ne vais pas vous dire ce que nous allons faire. Nous voulons tous être impliqués, mais l’important, comme toujours, est d’être prêt et vous verrez les joueurs disponibles. Nous avons eu quelques problèmes, mais vous verrez demain comment nous allons jouer. Nous allons jouer contre une équipe, qui est l’une des meilleures de notre ligue et nous devons être prêts à réaliser une belle performance ».

Zidane a également parlé du licenciement d’Ernesto Valverde et du fait que sa propre sécurité d’emploi est affectée lorsque les choses ne se passent pas comme suit:

“Je suis désolé pour lui parce que ce n’est pas un bon sentiment”, a déclaré ZIdane à propos de Valverde. «C’est un très bon entraîneur et j’ai énormément de respect pour lui. Pour le poste d’entraîneur, nous savons où nous en sommes. Madrid, Barcelone sont de grands clubs et rien ne va changer. Je sais que si nous perdons deux matches, ils me critiqueront de la même manière qu’il y a deux mois. Je sais o I je suis. Ce que nous voulons faire, je sais que c’est compliqué, nous ne pouvons pas toujours bien jouer. Ce que nous essayons de faire, c’est de donner 100%. Ensuite, c’est à vous de dire si cela a été fait bien ou mal ».

Zidane a été interrogé sur la décision de Séville de donner une garde d’honneur au Real Madrid, ainsi que sur le retour de Julen Lopetegui au Bernabeu.

“Je ne sais pas si ça aide ou pas”, a déclaré Zidane à propos de la garde d’honneur. «Chacun a ses propres coutumes et s’il nous donne une garde d’honneur, nous l’accepterons. C’est tout, c’est une Super Coupe, nous l’avons gagnée, mais ils vont venir ici demain pour jouer un bon match de football et ils ne penseront qu’à ramasser les trois points. Nous devons nous concentrer non pas sur ce qui va se passer avant le match mais pendant le match. Nous allons être prêts pour un match difficile contre un très bon adversaire qui l’a montré tout au long de la saison ».

Parlant de Lopetegui, Zidane a déclaré: «À chaque instant, vous devez le vivre et faire ce que vous avez à faire. Il voulait faire les choses en grand, c’est un grand entraîneur et il l’a toujours montré. Je ne veux pas parler de son temps ici au Real Madrid, mais ce que je peux dire de cet entraîneur, c’est qu’il est très bon. Il l’a toujours prouvé et il le prouve maintenant. J’espère qu’il recevra un bon accueil, car Lopetegui est de la maison. Il a joué ici et les gens d’ici reçoivent toujours bien leur peuple. J’espère que cela arrivera ».

Et enfin, sur la «magie noire»:

«Je suis un homme chanceux dans la vie de tous les jours. C’est pourquoi je dois remercier la vie pour ce qu’elle m’a toujours apporté, en tant que joueur, entraîneur, personne … parce que j’essaie de bien faire et que je travaille pour elle. Vous pensez peut-être que je suis un porte-bonheur, mais si je le suis, ce n’est rien de plus que cela … Vous pouvez penser que oui, ça va ».