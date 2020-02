Ziyech, Ajax, Chelsea et un transfert pour tous

Date de publication: jeudi 13 février 2020 15h54

«Je sais que nos joueurs sont très populaires auprès des grands clubs européens. C’est tout simplement génial. Je sais depuis longtemps ce que veut Hakim. Il a une image en tête. Il sait exactement quels clubs il trouve intéressants et lesquels ne le sont pas. Chelsea est un club fantastique. Je suis très heureux pour Hakim et j’en suis très fier. »

Alors que la pause hivernale de Premier League a incité grincements et gémissements de dents sur l’état du jeu moderne, Le patron de l’Ajax Erik ten Hag sourit et accepte la position de son club dans la chaîne alimentaire, sincèrement heureux qu’un joueur acheté pour des arachides relatives (10 millions de livres sterling) ait rejoint un plus grand club pour ce qui est considéré en Angleterre comme des arachides relatives (33,3 M £) mais représente en fait un gros bénéfice sur un excellent joueur qui a contribué à délivrer le titre d’Eredivisie et un parcours inoubliable en Ligue des champions. C’est la vie à l’Ajax et ils sont sacrément bons dans ce domaine, retirant tranquillement le trait d’union des super-clubs saison après saison.

Edwin van der Sar a parlé avec éloquence de ce sujet en mai, en disant: «Marc (Overmars) et moi-même avons été des joueurs. Nous avons survolé le nid à un certain moment pour trouver un autre défi et nous savons que cela va se produire.

“Ce n’est pas un problème tant qu’ils donnent deux, trois, quatre bonnes années de service au club, gagnent la ligue, jouent au football.” Alors tu peux y aller. De plus, pour que les jeunes joueurs de l’académie aient un chemin vers la première équipe, nous devons ouvrir des espaces. Si vous n’avez pas d’espace, le talent en dessous est étouffé. »

Quand Hakim Ziyech part pour Chelsea cet été, il aura coché toutes ces cases – quatre bonnes années de service, le titre de champion, un football incroyable. Il part juste au moment où il atteint son apogée en tant que footballeur et son apogée en tant qu’atout pour l’Ajax, qui accueillera l’ailier brésilien David Neres de retour d’une blessure avant qu’il ne soit lui aussi engraissé métaphoriquement pour le marché. Lorsque vous n’avez pas de vache à lait de Premier League (leurs revenus les 23e et moins Leicester sur la liste Deloitte), vous devez être ingénieux par d’autres moyens plus imaginatifs. Offrir de l’argenterie à court terme, un coaching de haut calibre et une vitrine aux jeunes footballeurs s’est révélé un excellent plan. Accepter et encourager des offres raisonnables fait partie de ce plan.

À Amsterdam, ils sont heureux et à Londres, ils sont ravis. Alors que Manchester United a fait savoir qu’ils dépenseront 120 millions de livres sterling pour Jadon Sancho et que des chiffres proches de 100 millions de livres sterling sont mentionnés pour Jack Grealish et James Maddison, Chelsea a acheté Ziyech – un joueur à deux chiffres pour les aides d’Eredivisie dans chacun de ses six derniers saisons – pour à peine plus qu’un Ayoze Perez. Même en tenant compte de la qualité relative de la ligue néerlandaise, son bilan est phénoménal. Il crée 4,2 chances par 90 minutes; c’est le double de la sortie de Callum Hudson-Odoi et plus du double de celle de Mason Mount ou Christian Pulisic. Les chiffres baissent un peu en Ligue des champions mais Ziyech a marqué ou aidé des buts contre le Real Madrid, les Spurs et Chelsea eux-mêmes au cours des deux dernières saisons; ce n’est pas Afonso Alves.

Les frais sont si raisonnables qu’ils prêtent à confusion. Les entrevues révèlent un caractère légèrement épineux et cela peut avoir contribué à la perception qu’il est difficile. Il peut également y avoir une certaine méfiance à l’égard d’une carrière exclusivement consacrée à l’érédivisie, comme s’il «devait y avoir quelque chose qui ne va pas avec lui». Même Ten Hag a déclaré qu’il “s’attendait déjà à cela un ou deux ans plus tôt”. Mais pour Chelsea, le timing n’aurait pu être meilleur que s’il avait persuadé l’Ajax de vendre en janvier. Juste au moment où les fans sont commence à vaciller après une fenêtre stérile, Ziyech représente l’espoir d’un avenir meilleur. À 26 ans, il est assez âgé pour avoir un ensemble de preuves substantiel mais assez jeune pour continuer à s’améliorer.

C’est cette rareté du transfert: un accord qui convient vraiment à toutes les parties. Comme l’a dit Ten Haag, c’est tout simplement génial.

